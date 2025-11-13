search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 10:56
LIFESTYLE

13.11.2025 10:45

Λιάγκας για Λαζόπουλο: «Δεν θα μπω σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και εμμονικούς ανθρώπους» (Video)

13.11.2025 10:45
Απάντηση πλαγίως θέλησε να δώσει ο Γιώργος Λιάγκας σε όσα ο Λάκης Λαζόπουλος είπε για εκείνον στο χθεσινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Σημειώνεται ότι ο κωμικός απάντησε μέσα από την εκπομπή του στον παρουσιαστή ενημερώνοντας ότι παρά το εξώδικο που έλαβε από εκείνον, ο ίδιος θα συνεχίσει να λέει την άποψή του και να κάνει σάτιρα.

«Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα από χθες το βράδυ. Εγώ πήγα θέατρο χθες, δεν έβλεπα τηλεόραση και μου στέλνατε μηνύματα για το αν θα απαντήσω, να βγω να απαντήσω κλπ. Αν εδώ τώρα βλέπετε την εκπομπή για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε την, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε, γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια. Εγώ θα σχολιάζω όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε τώρα. Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές, θα πω κι εγώ την άποψή μου, αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε γι’ αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό. Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, αλλά και τα θετικά τους» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή του έκανε λόγο για εμμονικές απόψεις και εμμονικούς ανθρώπους, χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα.

«Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω, μακριά από εμένα αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Τζακ Νίκολσον: Η τραγική ιστορία της οικογένειάς του – Η γυναίκα που θεωρούσε αδερφή του, ήταν η μητέρα του

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου ήταν αισιόδοξος αλλά και καταθλιπτικός – Είχε τάσεις αυτοκτονίας που είχα κι εγώ» (Video)

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

