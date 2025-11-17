ΕΡΤNews: «Πολιτική κουζίνα» με… συνταγές από το πολιτικό παρασκήνιο (video)

Σε λιγότερο από πέντε ώρες θα κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή «Πολιτική κουζίνα» (20.00) στο ΕΡΤNews, στη διάρκεια της οποία παρουσιάζουν και «φωτίζουν» πτυχές από τα παραλειπόμενα του πολιτικού ρεπορτάζ δύο… Γεωργίες. Η Σκιτζή και η Σαδανά.

Σε καθημερινή βάση, Δευτέρα έως Παρασκευή, οι έμπειρες δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ θα φέρνουν στο φώς όσα συνήθως μένουν στις αθέατες πτυχές του πολιτικού παρασκηνίου, θα φέρνουν στο προσκήνιο την αλήθεια πίσω από αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και θα μοιράζονται με τους τηλεθεατές όσα συμβαίνουν όταν οι τηλεοπτικές κάμερες δεν «γράφουν» και οι «πόρτες» κλείνουν.

