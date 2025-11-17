search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 15:02

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

17.11.2025 15:02
SURVIVOR NEW

Ίσως  και να δημιουργεί νέο τηλεοπτικό ρεκόρ  η νέα εκδοχή του «SurvivorΑθηναίοι vs Επαρχιώτες» στον ΣΚΑΪ με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει καθώς πρόκειται για πρόγραμμα η παραγωγή του οποίου δεν έχει ακόμα αρχίσει.

Το νέο «επεισόδιο» πηγάζει από το περιβόητο τρέιλερ για τις δηλώσεις συμμετοχής. Στον χάρτη που εμφανίζεται σε αυτό, για υπογραμμιστεί η νέα ίντριγκα του προγράμματος με την διάκριση των ομάδων, ενώ η, εκτός Αττικής, Ελλάδα είναι με μπλε χρώμα, επτά νησιά παρουσιάζονται με χρώμα ίδιο με αυτό της Τουρκίας. Πρόκειται για τα νησιά Σύμη, Χάλκη, Νίσυρος, Τήλος, Κάλυμνος, Λέρος και Κως.

Το ζήτημα αναδείχθηκε από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για να επισημάνει ότι το τρέιλερ παραχαράσσει την ελληνική επικράτεια, στοιχείο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το επίμαχο βίντεο εν τω μεταξύ μέχρι και νωρίτερα τη Δευτέρα (17/11) ήταν στην πλατφόρμα του YouTube. Περίπου στις 14.30 «κατέβηκε» και στην θέση του υπήρχε κάρτα με την ένδειξη «Μη διαθέσιμο βίντεο- Αυτό το βίντεο είναι ιδιωτικό».

Αναφέρεται πως το προωθητικό κλιπάκι για τις δηλώσεις συμμετοχής ήταν παραγωγή της Acun Medya και όχι του τηλεοπτικού σταθμού.

Διαβάστε επίσης:

Το Smart Ring του Γιάννη Αλαφούζου – Το διακριτικό «εργαστήριο υγείας» που αλλάζει την καθημερινότητα του χρήστη

Γιώργος Λιάγκας: «Γι’ αυτό τον λόγο έστειλα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο» (Video)

Ο πρόεδρος της FCC βάζει «στο μάτι» το «Late Night» του NBC – Αναδημοσίευσε αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

nosokomeio_hania
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

candies_shutt
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Τροφές με έντονα χρώματα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:17
martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

1 / 3