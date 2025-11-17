ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

Ίσως και να δημιουργεί νέο τηλεοπτικό ρεκόρ η νέα εκδοχή του «Survivor– Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στον ΣΚΑΪ με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει καθώς πρόκειται για πρόγραμμα η παραγωγή του οποίου δεν έχει ακόμα αρχίσει.

Το νέο «επεισόδιο» πηγάζει από το περιβόητο τρέιλερ για τις δηλώσεις συμμετοχής. Στον χάρτη που εμφανίζεται σε αυτό, για υπογραμμιστεί η νέα ίντριγκα του προγράμματος με την διάκριση των ομάδων, ενώ η, εκτός Αττικής, Ελλάδα είναι με μπλε χρώμα, επτά νησιά παρουσιάζονται με χρώμα ίδιο με αυτό της Τουρκίας. Πρόκειται για τα νησιά Σύμη, Χάλκη, Νίσυρος, Τήλος, Κάλυμνος, Λέρος και Κως.

Το ζήτημα αναδείχθηκε από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για να επισημάνει ότι το τρέιλερ παραχαράσσει την ελληνική επικράτεια, στοιχείο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το επίμαχο βίντεο εν τω μεταξύ μέχρι και νωρίτερα τη Δευτέρα (17/11) ήταν στην πλατφόρμα του YouTube. Περίπου στις 14.30 «κατέβηκε» και στην θέση του υπήρχε κάρτα με την ένδειξη «Μη διαθέσιμο βίντεο- Αυτό το βίντεο είναι ιδιωτικό».

Αναφέρεται πως το προωθητικό κλιπάκι για τις δηλώσεις συμμετοχής ήταν παραγωγή της Acun Medya και όχι του τηλεοπτικού σταθμού.

