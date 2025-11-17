Την Παρασκευούλα (14/11) με άνεση ήταν πρώτος ο Alpha

Εντάξει, η τηλεθέαση του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς μπορεί να μην ήταν όσο των δύο προηγούμενων Παρασκευών, όμως ήταν αρκετά υψηλή για την ημέρα. Υπήρχε, άλλωστε, το «ραντεβού» με το διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Δεύτερη επιλογή ήταν το Mega με δυναμική οριακά πάνω από εκείνη της Πέμπτης, ωστόσο ρελάνς στον ανταγωνισμό έκανε ο ΣΚΑΪ ο οποίος είδε την απόδοσή του να εξακοντίζεται στο 11,6% από 8,5% που ήταν την ακριβώς προηγούμενη ημέρας και 7,8% από την ακριβώς ίδια ημέρα της προπερασμένης εβδομάδας.

Στον επαυξημένο ανταγωνισμό του τελευταίου καιρού το κανάλι του Φαλήρου απάντησε με νέο επεισόδιο του «The Voice» στο εξής και τις Παρασκευές, με πρώτη εκείνη που μας πέρασε, κίνηση που απέδωσε καρπούς, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Nielsen.

Στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια βρέθηκε και ο ΑΝΤ1, σε σχέση με την Πέμπτη, ενώ το Star διατήρησε δυνάμεις με τάση ανόδου, τάση πιο έντονη (0,4%) που καταγράφηκε στο Open.

Το ΕΡΤNews αποκόμισε το 2,2% της τηλεθέασης, επίδοση μειωμένη κατά 0,2% σε σχέση με την Πέμπτη και την αντίστοιχη ημέρα της προπερασμένης εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤNews: «Πολιτική κουζίνα» με… συνταγές από το πολιτικό παρασκήνιο (video)

ΣΚΑΪ: Νέο «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό