5 γκολ και «Μια νύχτα μόνο» τα καλύτερα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (15,16/11)

Η μετάδοση του πλούσιου σε τέρματα ματς Ελλάδας – Σκωτίας ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα του Σαββάτου και επηρέασε την επίδοση του «The Voice» που ήταν «απέναντί» της.

Το ενδιαφέρον στις επιλογές της ημέρας που εμφανίστηκαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης ήταν η διαφοροποίηση στην στάση του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στο Μέσο, με κύριο χαρακτηριστικό την ισχυρή εκπροσώπηση δελτίων ειδήσεων.

Την Κυριακή στανταράκι πρώτη επιλογή, από τότε που άρχισε να μεταδίδεται, ήταν η δραματική αισθηματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» η οποία κατάφερε να στείλει τον δείκτη της Nielsen σε διψήφια ένδειξη τηλεθέασης άνω του 10%.

Το «The Voice» ήταν δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα του κυριακάτικου τηλεοπτικού μενού με τρίτο τον «Εκατομμυριούχο» και τέταρτο το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς».

Καλή επίδοση κατάφεραν τα περίφημα «Φαντάσματα» του Star, το οποίο ευτύχισε να δει και τις δύο προτάσεις μυθοπλασίας που έχει στη νέα σεζόν να πλασάρονται στο Top 10 της ημέρας, παρέα με τον «Τροχό της τύχης».

Καλά πήγε και το «Grand Hotel», το οποίο μαζί με τις άλλες σειρές μυθοπλασίας ήρθε – ξανά – να υπογραμμίσει την συνειδητή επιλογή μερίδας καναλιών να αποτραβηχτεί από τη μετάδοση προτάσεων της συγκεκριμένης τυπολογίας προγραμμάτων στη διάρκεια του γουίκεντ.

Απτή απόδειξη ότι περιορίστηκε η μερίδα τηλεθεατών που κατευθύνθηκε στα «Others» σε επίπεδα κάτω του 27% – αν και πάλι υψηλό – έναντι μεριδίου άνω του 32% κατά μέσο όρο των σαββατοκύριακων του προηγούμενου πρόσφατου διαστήματος.

