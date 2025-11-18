Φαίη Σκορδά: Με νέο… look επέστρεψε στο «Buongiorno» – Η χθεσινή απουσία από την εκπομπή και η επέμβαση στο μάτι της (Video)

Με νέο… look επέστρεψε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα η Φαίη Σκορδά, έπειτα από τη χθεσινή απουσία της από το «Buongiorno» λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με το μάτι της.

Η παρουσιάστρια μπήκε στο πλατό φορώντας γυαλιά οράσεως, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει μια χρόνια πάθηση με το μάτι, ενώ -όπως έκανε γνωστό- χθες υποβλήθηκε και σε μια μικρή επέμβαση, καθώς υπήρχε έντονο πρήξιμο στο κάτω βλέφαρο.

Οι συνεργάτες της ενέκριναν, πάντως, τη νέα αυτή εμφάνιση, επισημαίνοντας με χιούμορ ότι μοιάζει με δασκάλα…

Σημειώνεται ότι χθες (17/11) η Φαίη Σκορδά δεν κατάφερε να παραβρεθεί στο πλατό της εκπομπής, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να καλημερίζει τους τηλεθεατές, ενημερώνοντας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η παρουσιάστρια.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά» είπε ο δημοσιογράφος, με τους συνεργάτες της να εύχονται περαστικά.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

Σε θέση μάχης το BBC: «Aποφασισμένοι να αντικρούσουμε» τη νομική προσφυγή του Τραμπ