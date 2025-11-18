search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
18.11.2025

Με την «βούλα» του ΕΣΡ το «ανέβασμα» οπτιοακουστικού περιεχομένου από FlashTV και Athletico.gr του Wide Media Group

18.11.2025 14:30
Ενισχύεται ο πολυμεσικός χαρακτήρας των ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης του Wide Media Group με το «πράσινο φώς» που άναψε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε τα δύο ιντερνετικά ΜΜΕ του, FlashTV και Athletico.gr να εκπέμπουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο, έπειτα από σχετικά αιτήματα που είχε υποβάλει η μητρική εταιρεία, SPORTNEWS INTERNET SERVICE S.A των δύο ιστοσελίδων.

Με την έγκριση του ΕΣΡ δίδεται η δυνατότητα στα δύο διαδικτυακά ΜΜΕ τουWide Media Group να μεταδίδουν θεματικού χαρακτήρα περιεχόμενο- ενημερωτικό και αθλητικό, αντιστοίχως- σε καθημερινή βάση είτε γραμμικά μέσω διαδικτύου είτε μέσω ίντερνετ, ελεύθερα, από τις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ιστοσελίδων.

Εν τω μεταξύ αναμένεται  το επόμενο διάστημα- ίσως από τον άλλο μήνα ή αρχές του 2026-να καλυφθεί η θέση του γενικού διευθυντή στο Flash.gr και όπως λέγεται από θα γίνει με μετακίνηση προβεβλημένου δημοσιογράφου από άλλον όμιλο με έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση στον οποίο είχε πολυετή θητεία σε επιτελικές θέσεις.

