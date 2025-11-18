search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:52
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 12:27

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από την Κέιτ Μίντλετον για τη γκάφα με το «σκέτο Κέιτ» – Της έστειλε προσωπική επιστολή

18.11.2025 12:27
kate new

Μέσα σε λίγες ημέρες το BBC αναγκάστηκε να ζητήσει δύο φορές συγγνώμη. Μετά τον Τραμπ για την μονταρισμένη ομιλία του, το BBC ζήτησε συγγνώμη και από την Κέιτ Μίντλετον για τη γκάφα του καθώς την αποκάλεσε σκέτο Κέιτ Μίντλετον κι όχι πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε live μετάδοση την Ημέρα Μνήμης για το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στέλνοντας προσωπική επιστολή στην πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, το BBC απολογήθηκε για το ατόπημά του. 

Η γκάφα έγινε τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι. 

Η δημοσιογράφος που κάλυπτε το γεγονός αναφέρθηκε σε εκείνη με το πολιτικό της όνομα κάτι που εξόργισε μερίδα των τηλεθεατών. Την αποκάλεσε δηλαδή Κέιτ Μίντλετον κι όχι πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Μάλιστα, η αναφορά έγινε επανειλημμένα, κάτι που εξόργισε τους θαυμαστές της αγγλικής βασιλικής οικογένειας.

Σημειώνεται ότι από τότε που παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον είναι γνωστή ως «Αικατερίνη, πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Η συγγνώμη του BBC

«Κατά τη διάρκεια της κάλυψης των εορτασμών για τον εορτασμό της Ημέρας Ανακωχής, αναφέραμε κατά λάθος την Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Κέιτ Μίντλετον.

Αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης για τo οποίo ζητούμε συγγνώμη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρύτερης κάλυψης της Ημέρας Ανακωχής, αναφερόμασταν στην Αικατερίνη με τον σωστό τίτλο της» φέρεται να τονίζει το BBC στην επιστολή του.

Παράλληλα, το BBC προχώρησε στην αλλαγή των τίτλων, αλλά και των κειμένων, με στόχο να διορθώσει το λάθος.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που το BBC αναγκάζεται να απολογηθεί σε ένα πρόσωπο που βρίσκεται στην επικαιρότητα, μετά την επίσημη συγγνώμη που ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Φαίη Σκορδά: Με νέο… look επέστρεψε στο «Buongiorno» – Η χθεσινή απουσία από την εκπομπή και η επέμβαση στο μάτι της (Video)

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιαλ 2026: Οι 39 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση και τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης – Πότε είναι η κλήρωση

flampuraris 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 58χρονου οδηγού – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:49
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

1 / 3