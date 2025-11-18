Το BBC ζήτησε συγγνώμη από την Κέιτ Μίντλετον για τη γκάφα με το «σκέτο Κέιτ» – Της έστειλε προσωπική επιστολή

Μέσα σε λίγες ημέρες το BBC αναγκάστηκε να ζητήσει δύο φορές συγγνώμη. Μετά τον Τραμπ για την μονταρισμένη ομιλία του, το BBC ζήτησε συγγνώμη και από την Κέιτ Μίντλετον για τη γκάφα του καθώς την αποκάλεσε σκέτο Κέιτ Μίντλετον κι όχι πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε live μετάδοση την Ημέρα Μνήμης για το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στέλνοντας προσωπική επιστολή στην πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, το BBC απολογήθηκε για το ατόπημά του.

Η γκάφα έγινε τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι.

Η δημοσιογράφος που κάλυπτε το γεγονός αναφέρθηκε σε εκείνη με το πολιτικό της όνομα κάτι που εξόργισε μερίδα των τηλεθεατών. Την αποκάλεσε δηλαδή Κέιτ Μίντλετον κι όχι πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Μάλιστα, η αναφορά έγινε επανειλημμένα, κάτι που εξόργισε τους θαυμαστές της αγγλικής βασιλικής οικογένειας.

Σημειώνεται ότι από τότε που παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον είναι γνωστή ως «Αικατερίνη, πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Η συγγνώμη του BBC

«Κατά τη διάρκεια της κάλυψης των εορτασμών για τον εορτασμό της Ημέρας Ανακωχής, αναφέραμε κατά λάθος την Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Κέιτ Μίντλετον.

Αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης για τo οποίo ζητούμε συγγνώμη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρύτερης κάλυψης της Ημέρας Ανακωχής, αναφερόμασταν στην Αικατερίνη με τον σωστό τίτλο της» φέρεται να τονίζει το BBC στην επιστολή του.

Παράλληλα, το BBC προχώρησε στην αλλαγή των τίτλων, αλλά και των κειμένων, με στόχο να διορθώσει το λάθος.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που το BBC αναγκάζεται να απολογηθεί σε ένα πρόσωπο που βρίσκεται στην επικαιρότητα, μετά την επίσημη συγγνώμη που ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

