Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ – Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Για τη Μαρινέλλα μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στον Γιώργο Λιάγκα, με τον τραγουδιστή να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του για τη σημερινή κατάσταση της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Αναφερόμενος στη μοιραία βραδιά που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή Ηρωδείου έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη, ο τραγουδιστής τόνισε ότι και η ίδια θα ήθελε να είχε «φύγει» εκείνη τη στιγμή. Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ο Αντώνης Ρέμος εξομολογήθηκε ότι ελπίζει, πια, να τη δει να ξυπνά από τον λήθαργο, έστω για να την αποχαιρετήσει.

«Η Μαρινέλλα είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να είναι ένα κακό όνειρο, αλλά δυστυχώς, είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της έστω, να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά όλοι και να την δούμε και να μας δει για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει και όπως την ξέρουμε» είπε και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς, καμία φορά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από τη Μαρινέλλα, φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Το λέμε από την άποψη ότι εκείνο το βράδυ ήταν μέσα 5 χιλιάδες άνθρωποι που είχαν έρθει να την δουν, όλοι οι φίλοι της, μπήκε και τραγούδησε ακαπέλα και μετά την συνόδευσαν δύο χορευτές σε μία σκάλα με το φόρεμά της το λευκό, σε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή αν έπρεπε να φύγει και η ίδια θα το ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όμως, δεν έφυγε. Ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Εύχομαι να μπορέσει να ξυπνήσει από αυτόν τον λήθαργο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και να βρεθούμε δίπλα της όλοι οι άνθρωποι αυτοί που την αγαπάμε και να είμαστε μια αγκαλιά. Θέλω να ξαναδώ τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο την αγαπώ».

