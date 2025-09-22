search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 09:48

Tom Holland: Στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα του «Spider-Man»

22.09.2025 09:48
tom-holland-new

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) έπειτα από ένα ατύχημα που είχε την Παρασκευή (19/9) κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 29χρονος Βρετανός ηθοποιός φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, μετά από πτώση στο πλατό των Leavesden Studios, στο Γουότφορντ.

Τα γυρίσματα της ταινίας της Marvel, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων λιρών, που είναι η τέταρτη ταινία «Spider Man» με τον ηθοποιό, διακόπηκαν καθώς ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και υποβλήθηκε σε θεραπεία για διάσειση.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα «παγώσουν» για αρκετές εβδομάδες, όπως είναι λογικό, μέχρι να αναρρώσει ο ηθοποιός. Ο πατέρας του Τομ Χόλαντ, Ντομινίκ, παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο στο Μέιφερ την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας ότι ο γιος του θα απουσιάζει από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό». Ο ηθοποιός παρευρέθηκε, επίσης, στην εκδήλωση, ποζάροντας για φωτογραφίες με τη συμπρωταγωνίστρια και σύντροφό του, Ζεντάγια. Ωστόσο, ο ίδιος αποχώρησε νωρίς, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Μέσα στο καλοκαίρι, ο αγαπημένος Άγγλος ηθοποιός είχε δημοσιεύσει δύο στιγμιότυπα που τον έδειχναν να φορά την ολοκαίνουργια στολή του Spidey και να βρίσκεται πάνω σε ένα στρατιωτικού τύπου όχημα, με ένα σύρμα ασφαλείας προσαρτημένο στο σώμα του. Η νέα στολή διατηρεί τα έντονα χρώματα και τα ανάγλυφα μαύρα περιγράμματα, ενώ διαθέτει και σχέδιο ιστού, αντλώντας έμπνευση από κλασικά σχέδια του «Spider-Man» και παραπέμποντας διακριτικά σε προηγούμενες κινηματογραφικές εκδοχές του.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του Bruce Banner/the Hulk. Το καστ συμπληρώνουν οι Zendaya, Σάντι Σινκ, Τσάρλι Κοξ, Τζον Μπέρνταλ, Τζέικομπ Μπαταλόν και Λίζα Κολόν-Ζάγιας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Γιώργος Χρανιώτης για Γλυκερία: «Όφειλε να ακυρώσει τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

Πάνος Κοκκινόπουλος: Ετοιμάζει σίριαλ για την ιστορία της Πισπιρίγκου – Σε συζητήσεις με την Παπαληγούρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:41
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

1 / 3