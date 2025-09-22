Γιώργος Χρανιώτης για Γλυκερία: «Όφειλε να ακυρώσει τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

Για την απόφαση να δώσει το «παρών» στην πορεία προς την Γάζα μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης, επισημαίνοντας ότι αν και κάποια στιγμή ένιωσε φόβο, η αίσθηση του καθήκοντος για εκείνον υπερίσχυσε.

Αναφερόμενος δε, στην απόφαση της Γλυκερίας να μην ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Ισραήλ, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα, ο ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν πρόκειται να της συγχωρήσει ποτέ, ενώ δεν δέχεται τον ισχυρισμό της ότι προσπάθησε να ακυρώσει τη συναυλία αλλά δεν τα κατάφερε.

«Τι θα πει “δεν μπόρεσα να ακυρώσω την συναυλία”; Οφείλεις να την ακυρώσεις. Όταν αισθανόμαστε μια κοινωνική αδικία, πρέπει να πάρεις μια θέση. Αν η θέση σου είναι να παίξεις μουσική σε έναν τόπο ο οποίος εκπροσωπεί τον ολοκληρωτισμό και τον απόλυτο αφανισμό ενός άλλου λαού, εντάξει. Σίγουρα όμως εγώ δεν θα σε συγχωρήσω γι’ αυτή σου την απόφαση. Και κάποιοι άλλοι, επίσης, δεν θα σου το συγχωρήσουν. Στην πορεία προς την Γάζα φυσικά και ένιωσα φόβο κάποια στιγμή αλλά κάπως μετράς τα πράγματα και για μένα λειτούργησε η αίσθηση του καθήκοντος. Πόσω δε μάλλον που έχω τον μικρό μου γιο”» τόνισε.

