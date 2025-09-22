search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 08:29

Γιώργος Χρανιώτης για Γλυκερία: «Όφειλε να ακυρώσει τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

22.09.2025 08:29
giorgos-chraniotis-new

Για την απόφαση να δώσει το «παρών» στην πορεία προς την Γάζα μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης, επισημαίνοντας ότι αν και κάποια στιγμή ένιωσε φόβο, η αίσθηση του καθήκοντος για εκείνον υπερίσχυσε.

Αναφερόμενος δε, στην απόφαση της Γλυκερίας να μην ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Ισραήλ, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα, ο ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν πρόκειται να της συγχωρήσει ποτέ, ενώ δεν δέχεται τον ισχυρισμό της ότι προσπάθησε να ακυρώσει τη συναυλία αλλά δεν τα κατάφερε.

«Τι θα πει “δεν μπόρεσα να ακυρώσω την συναυλία”; Οφείλεις να την ακυρώσεις. Όταν αισθανόμαστε μια κοινωνική αδικία, πρέπει να πάρεις μια θέση. Αν η θέση σου είναι να παίξεις μουσική σε έναν τόπο ο οποίος εκπροσωπεί τον ολοκληρωτισμό και τον απόλυτο αφανισμό ενός άλλου λαού, εντάξει. Σίγουρα όμως εγώ δεν θα σε συγχωρήσω γι’ αυτή σου την απόφαση. Και κάποιοι άλλοι, επίσης, δεν θα σου το συγχωρήσουν. Στην πορεία προς την Γάζα φυσικά και ένιωσα φόβο κάποια στιγμή αλλά κάπως μετράς τα πράγματα και για μένα λειτούργησε η αίσθηση του καθήκοντος. Πόσω δε μάλλον που έχω τον μικρό μου γιο”» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Κοκκινόπουλος: Ετοιμάζει σίριαλ για την ιστορία της Πισπιρίγκου – Σε συζητήσεις με την Παπαληγούρα

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

samaras_tsipras_mitsotakis_velopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Δεν… ανεβαίνει η ΝΔ, «θηλιά» η ακρίβεια, δεν πείθει το «πακέτο» της Θεσσαλονίκης, ενισχύεται η Ελληνική Λύση

appletv_podcast_new
MEDIA

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:25
DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

1 / 3