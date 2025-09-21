search
Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

21.09.2025 16:03
drosaki

Για το καλοκαίρι που πέρασε με τον γιο της αλλά και τη σχέση που χτίζουν μεταξύ τους, μίλησε η Λένα Δροσάκη στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με αφορμή τη συμμετοχή της στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ερώτηση που της έκανε ο Αναστάσης και την ξάφνιασε: «Μου κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Μια μέρα με ρώτησε γιατί είμαι μόνη μου».

«Πιο πολύ προσπαθούσα να καταλάβω πώς του ήρθε αυτό. Τον ρωτούσα γιατί το λέει αυτό, αφού είμαστε οικογένεια, έχω παρέες, έχω φίλους. Προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει παρά να του απαντήσω. Τι άκουσε; Τι ερέθισμα πήρε και του ήρθε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ακόμη δεν έχω εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη», εξήγησε.

