Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Για το καλοκαίρι που πέρασε με τον γιο της αλλά και τη σχέση που χτίζουν μεταξύ τους, μίλησε η Λένα Δροσάκη στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με αφορμή τη συμμετοχή της στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ερώτηση που της έκανε ο Αναστάσης και την ξάφνιασε: «Μου κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Μια μέρα με ρώτησε γιατί είμαι μόνη μου».

«Πιο πολύ προσπαθούσα να καταλάβω πώς του ήρθε αυτό. Τον ρωτούσα γιατί το λέει αυτό, αφού είμαστε οικογένεια, έχω παρέες, έχω φίλους. Προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει παρά να του απαντήσω. Τι άκουσε; Τι ερέθισμα πήρε και του ήρθε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ακόμη δεν έχω εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

Μάριος Αθανασίου: Το μήνυμα στην μπλούζα για τη «γενοκτονία στη Γάζα» και ο Αλέξης Τσίπρας

Πύρρος Δήμας: Η συγκίνησή του για τον γάμο του γιου του – «Στην ίδια εκκλησία είχα παντρευτεί τη μητέρα του»