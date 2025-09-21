Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

Για το ξέσπασμα του Δημήτρη Ουγγαρέζου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του έστειλε μήνυμα πως δεν δέχεται μαθήματα φιλίας.

«Δε ξέρω αν με έκανε unfollow ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν πιστεύω στα unfollow και σε αυτά. Δεν έχω να πω κάτι στον Δημήτρη. Ό,τι και να κάνει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αν με έκανε unfollow, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Θα αντέξω με αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Αν θέλω να πω κάτι στον Δημήτρη, θα το πω στον ίδιο», ανέφερε ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

«Δε καταλαβαίνω την έκρηξή του ακριβώς, αλλά οκ. Για να το λέει ο Δημήτρης, θα έχει δίκιο. Είναι τόσα χρόνια στον χώρο, οφείλω να εμπιστευτώ την έκρηξή του», πρόσθεσε.

«Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης. Είναι η άποψή του, σεβαστή, πάμε παρακάτω. Να είναι καλά. Όλοι μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε κριτική, μη μπλέκουμε τη φιλία όμως. Αναλόγως το πώς την κάνεις την κριτική. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον Δημήτρη. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Να κάνει ό,τι νομίζει στη ζωή του, να περνάει καλά, να κάνει φοβερές δουλειές γιατί έχει πολύ ταλέντο αυτό το παιδί και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτόν τον χώρο» διαμήνυσε.

«Είναι λογικό δημοσιογράφοι να στηρίζουν δημοσιογράφος και καλά κάνουν… Και στο δικό μας επάγγελμα είχαν έρθει και τραγουδιστές και μοντέλα… Υπάρχει ένα μπλέξιμο… Ο κόσμος κρίνει ποιόν θέλει να βλέπει και ποιόν όχι… Τα σχόλια ποιός τα έκανε, πέρα από τον Δημήτρη και τον Άρη Καβατζίκη που τοποθετήθηκαν σε σχέση με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ και σε σχέση με τους δημοσιογράφους-παρουσιαστές; Εντάξει, καθένας έχει τη δική του άποψη και καλό είναι να στηρίζει τον κλάδο του», επισήμανε.

Ο ηθοποιός -ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα»– φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Ο τελευταίος, του έστειλε ένα μήνυμα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, χωρίς να λάβει απάντηση. «Δε μπορώ να κάνω μια κριτική στον φίλο μου; Αν δε τη δέχεται, τότε λάθος νόμιζα ότι είναι φίλος μου», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Διαβάστε επίσης:

Μάριος Αθανασίου: Το μήνυμα στην μπλούζα για τη «γενοκτονία στη Γάζα» και ο Αλέξης Τσίπρας

Πύρρος Δήμας: Η συγκίνησή του για τον γάμο του γιου του – «Στην ίδια εκκλησία είχα παντρευτεί τη μητέρα του»

Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Λαμπερές στιγμές από τον γάμο τους στην Εκάλη (Photos-Videos)