21.09.2025 11:35

Πύρρος Δήμας: Η συγκίνησή του για τον γάμο του γιου του – «Στην ίδια εκκλησία είχα παντρευτεί τη μητέρα του»

21.09.2025 11:35
dimas_2304_1460-820_new
credit: NDP Photo Agency

Τον γιο του Βίκτωρα είδε πριν λίγο καιρό να παντρεύεται ο Πύρρος Δήμας.

Ο 27χρονος γιος του Ολυμπιονίκη, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, ιαπωνικής καταγωγής, Καρίν Μαγκάνο. Όπως ήταν λογικό, ο Πύρρος Δήμας μαζί με τη σύζυγό του, Αφροδίτη Σκαφίδα και την 17 ετών κόρη τους, Ελευθερία βρέθηκαν εκεί για να μοιραστούν τη χαρά με το νεόνυμφο ζευγάρι.

Ο γάμος τελέστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας. Συγκινημένος ο Πύρρος Δήμας μιλώντας στην εφημερίδα Realnews ανέφερε: «Έχω μεγάλη χαρά και συγκίνηση, όχι μόνο που ο Βίκτωρ ήρθε στην Ελλάδα για τον γάμο του, αλλά και γιατί επέλεξε να παντρευτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του, το Λιτόχωρο.

Στην ίδια εκκλησία είχα παντρευτεί κι εγώ με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα μου, την Αναστασία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς τις ρίζες του, από που κατάγεται. Αμέσως μετά τον γάμο τα παιδιά επέστρεψαν στην Αμερική όπου ζουν μόνιμα. Η Καρίν επέστρεψε στις υποχρεώσεις της και ο Βίκτωρ στις σπουδές του στη Νομική στο Berkley. Tώρα θα τους ξαναδούμε τον χειμώνα».

Να θυμίσουμε ότι ο Πύρρος Δήμας εκτός από τον Βίκτωρα έχει ακόμη τρία παιδιά από τον πρώτο του γάμο, και μια κόρη από τον γάμο του με την Αφροδίτη Σκαφίδα.

