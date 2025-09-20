Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Λαμπερές στιγμές από τον γάμο τους στην Εκάλη (Photos-Videos)

Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη ξεκίνησαν από νωρίς οι αφίξεις για το γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη με την Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου. Πρώτος κατέφθασε ο γαμπρός μαζί με μερικούς από τους καλεσμένους, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η νύφη, χαμογελαστή και γεμάτη συγκίνηση.

Μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο. Η Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, επέλεξε νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, το οποίο συνδύαζε λιτότητα και μοντέρνο ύφος.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν χαμηλούς τόνους, μακριά από τη δημοσιότητα.

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι τρεις άνθρωποι με ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους: ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

Η τελετή έλαβε παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, με ειδική μέριμνα για την άνετη άφιξη και υποδοχή τους στον χώρο της εκκλησίας. Μετά το μυστήριο, οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι συνέχισαν τη γιορτή σε χώρο δεξίωσης, σηματοδοτώντας το νέο τους ξεκίνημα.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαβάστε επίσης:

Μαζωνάκης από την παραλία: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μαλ…ιες»

Άννα Βίσση: «Παίρνεις μία δικαίωση… γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα»

Εριέττα Κούρκουλου για τις δυσκολίες μετά τη γέννα: «O Λέων μπήκε σε μονάδα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων» (Video)