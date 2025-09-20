search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 21:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 20:11

Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Λαμπερές στιγμές από τον γάμο τους στην Εκάλη (Photos-Videos)

20.09.2025 20:11
vardinogiannisGamos1

Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη ξεκίνησαν από νωρίς οι αφίξεις για το γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη με την Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου. Πρώτος κατέφθασε ο γαμπρός μαζί με μερικούς από τους καλεσμένους, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η νύφη, χαμογελαστή και γεμάτη συγκίνηση.

Μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο. Η Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, επέλεξε νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, το οποίο συνδύαζε λιτότητα και μοντέρνο ύφος.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν χαμηλούς τόνους, μακριά από τη δημοσιότητα.

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι τρεις άνθρωποι με ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους: ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

Η τελετή έλαβε παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, με ειδική μέριμνα για την άνετη άφιξη και υποδοχή τους στον χώρο της εκκλησίας. Μετά το μυστήριο, οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι συνέχισαν τη γιορτή σε χώρο δεξίωσης, σηματοδοτώντας το νέο τους ξεκίνημα.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαβάστε επίσης:

Μαζωνάκης από την παραλία: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μαλ…ιες»

Άννα Βίσση: «Παίρνεις μία δικαίωση… γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα»

Εριέττα Κούρκουλου για τις δυσκολίες μετά τη γέννα: «O Λέων μπήκε σε μονάδα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerk-louloudia
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

aerodromio-vryxelles
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων την Κυριακή

Ilektrikos
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Από πλαστική σακούλα προκλήθηκαν οι καπνοί σε συρμό

spiti-harilaou-adelfoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Την παρέλαβε από το νοσοκομείο και αφού την πήγε σπίτι την σκότωσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

aris-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με γκολ στο 87′

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 21:40
kerk-louloudia
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

aerodromio-vryxelles
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων την Κυριακή

Ilektrikos
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Από πλαστική σακούλα προκλήθηκαν οι καπνοί σε συρμό

1 / 3