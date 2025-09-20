Άννα Βίσση: «Παίρνεις μία δικαίωση… γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα»

Η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και με αφορμή αυτό, αλλά και τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, έδωσε μία μίνι συνέντευξη στον ΑΝΤ1 για την καριέρα της.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας ωστόσο λόγο για δικαίωση για την ίδια, για όσα πέτυχε.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα. παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμισα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», είπε αρχικά.

«Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση» πρόσθεσε η Αννα Βίσση.

