LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.09.2025 13:30

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία – Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

20.09.2025 13:30
mazonakis-new

Την απόφαση να μην ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση Μαζωνάκη πήρε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής το πάνελ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον τρόπο που κάποιες εκπομπές και δημοσιογράφοι χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Υπάρχουν όρια και κανόνες, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Μαζωνάκης, φαντάζομαι πως αντιδράσει, έχουν ξεπεραστεί πολλές κόκκινες γραμμές. Πρέπει να προστατεύονται κάποια πράγματα και από πριν, αυτά που οφείλουμε να προστατέψουμε έτσι κι αλλιώς», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

«Αυτή η υπόθεση μου βρωμάει πολύ υποκρισία από όλους. Από την συντριπτική πλειοψηφία. Επειδή έχω ακούσει όλη αυτήν την εβδομάδα να λένε πράγματα, ότι αγαπάνε τον Γιώργο Μαζωνάκη και θέλουν να γίνει καλά. Έχοντας παραβιάσει ιατρικά προσωπικά δεδομένα, έχοντας κάνει τη ζωή του κουρελόπανο, εγώ σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να συμμετέχω, είναι βαθιά υποκριτικό», ξέσπασε από την πλευρά του ο Νίκος Συρίγος.

«Τελικά για να μάθουμε όλοι εμείς που δηλώνουμε δημοσιογράφοι, τι περνάει ο Γιώργος Μαζωνάκης, πρέπει να βρεθούμε στη θέση του, να κρεμάσουν τη ζωή μας στα μανταλάκια για να δούμε πώς είναι. Μην υποκρίνεστε ότι αγαπάτε τον Γιώργο» διαμήνυσε.

