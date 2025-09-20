Κωστόπουλος για Μενεγάκη: «Έχω δει να της φιλάνε τα χέρια στον δρόμο, λες και ήταν η Παναγιά της Τήνου»

Την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να δωρίσει 61 βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ελασσόνας σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου, ο Πέτρος Κωστόπουλος και η παρέα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο γνωστός επιχειρηματίας και παρουσιαστής περιέγραψε όσα είχε ζήσει πριν από χρόνια στη Μύκονο.

«Επειδή το έστειλε η Μενεγάκη, θα πάει να πάρει ο άλλος το βιβλίο να το διαβάσει; Έχω ζήσει με την Ελένη πάρα πολλά, έχω δει να της φιλάνε το χέρι στη Μύκονο κάτι Κύπριοι. Την είδαν στον δρόμο, “γεια σου Ελένη!” και της φιλάγανε το χέρι. Εγώ έκανα τον σταυρό μου. Αυτό ήταν πριν από 15 χρόνια», πρόσθεσε.

«Το να πάω όμως να πάρω ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, επειδή το έστειλε η Μενεγάκη, πρέπει να είμαι πυροβολημένος από όλες τις πλευρές», κατέληξε.

