search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 11:05

Άννα Βίσση: Το αστρονομικό ποσό που συγκέντρωσε από τις δυο συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

17.09.2025 11:05
vissi-kallimarmaro-new

Γέμισε δυο φορές το Καλλιμάρμαρο με πάνω από 130.000 θεατές να σπεύδουν να την απολαύσουν στη σκηνή. Ο λόγος για την Άννα Βίσση που με τις ερμηνείες και τη σκηνική της παρουσία, χάρισε στο κοινό της δυο σόου – υπερπαραγωγή και αποθεώθηκε.

Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ωστόσο, από τις δυο σε δυο sold out συναυλίες της;

Τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τα μεσαίας κατηγορίας να κυριαρχούν, και τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν σχεδόν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Αν αφαιρεθούν τα έξοδα παραγωγής που ανήλθαν περίπου στις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Τουμασάτου για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του πατέρα της: «Φόρεσε πρώτη φορά παπούτσια στα 13 του» (Video)

Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

eurovision_israel_1709_1920-1080_2_new
MEDIA

Politico: Κρίση στη Eurovision λόγω Ισραήλ και Γάζας

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

1 / 3