Άννα Βίσση: Το αστρονομικό ποσό που συγκέντρωσε από τις δυο συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

Γέμισε δυο φορές το Καλλιμάρμαρο με πάνω από 130.000 θεατές να σπεύδουν να την απολαύσουν στη σκηνή. Ο λόγος για την Άννα Βίσση που με τις ερμηνείες και τη σκηνική της παρουσία, χάρισε στο κοινό της δυο σόου – υπερπαραγωγή και αποθεώθηκε.

Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ωστόσο, από τις δυο σε δυο sold out συναυλίες της;

Τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τα μεσαίας κατηγορίας να κυριαρχούν, και τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν σχεδόν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Αν αφαιρεθούν τα έξοδα παραγωγής που ανήλθαν περίπου στις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Τουμασάτου για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του πατέρα της: «Φόρεσε πρώτη φορά παπούτσια στα 13 του» (Video)

Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)