Εριέττα Κούρκουλου για τις δυσκολίες μετά τη γέννα: «O Λέων μπήκε σε μονάδα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων» (Video)

Η Εριέττα Κούρκουλου μίλησε ανοιχτά στις «Μαμά-δες» για τις προσωπικές της εμπειρίες γύρω από τη μητρότητα, τις δυσκολίες αλλά και τις όμορφες στιγμές που έζησε με τους δύο τοκετούς της.

«Ήταν πολύ διαφορετικές εμπειρίες στον πρώτο τοκετό, λόγω της εξωσωματικής, που είναι μία ιατρικοποιημένη διαδικασία ήθελα κάτι φυσικό και το διεκδίκησα, δε φοβάμαι να διεκδικώ πράγματα και να αμφισβητώ πράγματα και ξεκίνησα μαθήματα προετοιμασίας για να έχω φυσικό τοκετό. Ο δεύτερος τοκετός ήρθε πρόωρα και λίγο πριν μπω στο αμάξι για να ξεκινήσω για το αεροδρόμιο άρχισα να έχω συστολές και λέω ας πάω πρώτα στον γιατρό μου και μου είπαν ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή. Ο δεύτερος τοκετός ήταν ομορφότερη εμπειρία. Μετά τη γέννα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων ο Λέων μπήκε σε μονάδα», είπε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου.

Η ίδια στάθηκε και στη δική της προσέγγιση στη γονεϊκότητα, εξηγώντας πως οι γονείς της επηρέασαν βαθιά τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της. «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Από τα θετικά χαρακτηριστικά του πατέρα μου είναι πειθαρχία. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ της new age μητρότητας. Θεωρώ ότι όταν ένα παιδί παραφέρεται πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες, επίσης θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ελευθερία και να έχεις εμπιστοσύνη στα παιδιά, όπως η μητέρα μου».

