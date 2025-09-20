search
20.09.2025 18:52

Μαζωνάκης από την παραλία: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μαλ…ιες»

20.09.2025 18:52
mazonakis1

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επίσκεψή του σε παραλία, ενώ ευχήθηκε σε όλους “καλό Σαββατοκύριακο”.

«Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες. Hello! Καλό ΣΚ παιδιά», λέει στο story του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, το μεσημέρι Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ενημέρωσε πως ο πελάτης του δεν θα παραστεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής Δημήτρης Πανόπουλος εξήγησε ότι αυτή η απόφαση αντανακλά την επιθυμία του Μαζωνάκη να αποφύγει περαιτέρω δημόσιες εμφανίσεις και να μη δώσει συνέχεια στις δηλώσεις του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μια ημέρα μετά την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη στην αποκάλυψη της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας, γεγονός που έχει επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση.

