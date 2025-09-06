Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο – Ποια είναι η σύζυγός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο γιος του Πύρρου Δήμα παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Ο Βίκτωρας Δήμας, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Καρίν Ναγκάνο στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του και πρώτης συζύγου του ολυμπιονίκη της άρσης βαρών, η οποία έχει αποβιώσει.
H Ναγκάνο είναι πιανίστρια και κόρη της διεθνούς πιανίστριας Μαρί Κοντάμα και του μαέστρου της όπερας Κεντ Ναγκάνο.
Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί πέρυσι στις αρχές του χρόνου.
