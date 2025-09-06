Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Είμαι παρεξηγημένη» – «Η διαθήκη του πατέρα μου με πλήγωσε» (Video)

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», σε μια συνέντευξη που κάλυψε πολλά κεφάλαια της ζωής της αλλά και τις μνήμες από τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη.

Το Βραχάτι και οι μνήμες του πατέρα της

«Το Βραχάτι ήταν ένας από τους τόπους που αγάπησε περισσότερο ο πατέρας μου. Στο Βραχάτι ο πατέρας μου έχει συνθέσει πολλά μουσικά έργα, τον ενέπνεε ο χώρος. Τον Μάιο του 1968 τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Βραχάτι», είπε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για την επίσκεψη του Αλ Μπάνο.

Οι δύσκολες στιγμές και η θάλασσα

Η ίδια θυμήθηκε επίσης:

«Τρόμαξα ως παιδί όταν ήρθαν οι χωροφύλακες για να πάρουν τον πατέρα μου. Ζήσαμε πολλές ευτυχισμένες στιγμές στο Βραχάτι μετά τη Χούντα. Ο πατέρας μου είχε λατρεία με τη θάλασσα. Όταν ο πατέρας μου έχασε τον αδερφό του, απομονώθηκε στο Βραχάτι. Για πρώτη φορά τον είδα να γερνάει».

Ο ανταγωνισμός και η διαθήκη

Κλείνοντας, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημείωσε:

«Υπάρχει ανταγωνισμός προς το πρόσωπό μου, γιατί ασχολούμαι με το έργο του πατέρα μου. Θεωρώ ότι είμαι πολύ παρεξηγημένη σαν άτομο. Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν κάποια στιγμή τη σχέση με τον πατέρα μου. Όταν διάβασε το βιβλίο μου, αγαπηθήκαμε ξανά. Η διαθήκη του πατέρα μου με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν με αδίκησε οικονομικά, αλλά από την πνευματική πλευρά, το πνευματικό έργο, που το διαχειρίζεται ένας γερμανικός οίκος. Αυτό με πλήγωσε».

