Τσάρλι Σιν: «Πήγα και με άντρες όταν ήμουν υπό την επήρεια κρακ»

Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Τσάρλι Σιν, ενώ παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με άντρες. Ο ηθοποιός «άνοιξε τα χαρτιά του» στην αυτοβιογραφία του «The Book of Sheen» που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου και το ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen» που κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας για την ερωτική του ζωή και το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του για τους άνδρες, δήλωσε στο People: «Έκανα την αλλαγή, δοκίμασα κάτι καινούργιο μετά από χρόνια με γυναίκες. Δεν θα τρέξω να κρυφτώ από το παρελθόν μου, ούτε θα το αφήσω να με καθορίσει».

Charlie Sheen says he started having sex with men while on crack, and says it's "f*cking liberating" to finally talk about it.



“[Crack is] what started it. That’s where it was born, or sparked. And in whatever chunks of time that I was off the pipe, trying to navigate that,… pic.twitter.com/mFaexybHvB — Variety (@Variety) September 5, 2025

Στο ντοκιμαντέρ, όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά πώς νιώθει που μιλά δημόσια για πρώτη φορά για σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, εκείνος απαντά: «Απελευθερωτικό. Είναι γαμ**** απελευθερωτικό να μιλάς για αυτά. Δεν ήρθε κανένα τρένο να περάσει μέσα από το εστιατόριο. Δεν έπεσε κανένα πιάνο από τον ουρανό. Κανείς δεν μπήκε στο δωμάτιο να με πυροβολήσει».

Ο Τσάρλι Σιν, που μίλησε για το ίδιο θέμα και στο Good Morning America, εξηγεί ότι οι εμπειρίες αυτές ξεκίνησαν όταν έκανε χρήση κρακ. «Από εκεί άρχισε», είπε και πρόσθεσε: «Όταν προσπαθούσα να το διαχειριστώ, αναρωτιόμουν “από πού προήλθε αυτό; Γιατί συνέβη;” και τελικά κατέληξα να λέω “και λοιπόν; Κάποια ήταν περίεργα. Πολλά ήταν απίστευτα διασκεδαστικά. Και η ζωή συνεχίζεται”».

Μέσα σε αυτή την πορεία, ο ηθοποιός μολύνθηκε με τον ιό HIV. Αρχικά προσπάθησε να το κρατήσει μυστικό, όμως, όπως αποκαλύπτει, κάποιοι επισκέπτες του έβλεπαν τα φάρμακά του, τα φωτογράφιζαν και τον εκβίαζαν. «Στην αρχή τους πλήρωνα, αλλά μετά βγήκα δημόσια και μίλησα για τον HIV το 2015 στην εκπομπή Today», αναφέρει.

«Από όσο θυμάμαι δηλαδή», σχολίασε χιουμοριστικά. Όπως εξηγεί, τα τελευταία οκτώ χρόνια τα πέρασε κάνοντας προσπάθειες να επανορθώσει για ανθρώπους που πλήγωσε μέσα στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Πλέον, ο Τσάρλι Σιν ζει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παραδέχεται πως είναι χρόνια μόνος, μετά από δύο ταραχώδεις γάμους με την Ντενίζ Ρίτσαρντς και την Μπρουκ Μιούλερ. «Η ερωτική μου ζωή είναι όσο πιο ανιαρή θα μπορούσε να είναι, και έτσι είναι εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε. «Δεν ήταν καν επιλογή. Αρχικά μετακόμισαν οι κόρες μου, η Σάμι και η Λόλα, και όταν έφυγαν, ήρθαν τα αγόρια, ο Μπομπ και ο Μαξ. Δεν υπήρχε χώρος ούτε στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, είχα ξοδέψει τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας το. Έπρεπε να μάθω να είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», πρόσθεσε κλείνοντας.

