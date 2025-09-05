search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

05.09.2025 14:40

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο – «Κλείνω κι έρχομαι!»

05.09.2025 14:40
portokaloglou_nosokomeio

Tην πρώτη του ανάρτηση μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, έκανε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Την Τετάρτη ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας, χωρίς ωστόσο τότε να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σήμερα ο καλλιτέχνης έσπευσε να καθησυχάσει τους φίλους του εξηγώντας ότι υποβλήθηκε σε μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης και δηλώνοντας πώς σε λίγες ημέρες θα είναι «έτοιμος για νέες περιπέτειες».

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες. Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείο στην οποία κάνει το σήμα της νίκης..

