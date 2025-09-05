search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 15:45
LIFESTYLE

05.09.2025 14:02

Νατάσσα Μποφίλιου: Νέο «καρφί» για τον Βουλαρίνο – «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου…» (video)

05.09.2025 14:02
Νέα σπόντα από τη Νατάσσα Μποφίλιου η οποία αναφέρθηκε εμμέσως αλλά με αυτοσαρκασμό στο viral σχόλιο που έκανε για το σώμα της ο Μάνος Βουλαρίνος.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και… πέταξε την ατάκα- «φωτιά» στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο.

«Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου», είπε η Νατάσσα Μποφίλιου προκαλώντας το γέλιο του YouTuber.

«Ξέρεις κάποιον να γίνεται viral τόσο συχνά χωρίς να κάνει τίποτα; Ανέβασα μια φωτογραφία από τις διακοπές μου. Δεν είπε κανείς κάτι για photoshop, απλά ότι ρουφάω την κοιλιά μου. Δεν έχω κάνει ποτέ photoshop, ούτε ξέρω πώς γίνεται. Παρ’ όλα αυτά, το ποστ πήγε πολύ καλά», ανέφερε.

«Αποφεύγω να διαβάζω σχόλια στο ίντερνετ. Όταν γίνει κάτι, μου το στέλνει ο κόσμος, από αγάπη και προστασία. Είχα φτιάξει έναν πιο προστατευμένο κόσμο στα social μου. Οι άνθρωποι που με ακολουθούν ταυτίζονται με τη μουσική μου, νιώθουν ότι με ξέρουν. Δεν έχω πολλά hate comments». είπε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ρωτήθηκε και από τους οικοδεσπότες του Στούντιο 4 για το σχόλιο Βουλαρίνου, όπου κα απάντησε πως «για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε πολύ σημαντικές…».

