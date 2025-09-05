Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

Με το γάντι… έσφαξε τον Μάνο Βουλαρίνο η Νατάσσα Μποφίλιου αναφορικά με το σχόλιο του για το σώμα της που προκάλεσε οργή και αντιδράσεις.

Η τραγουδίστρια που ήταν φιλοξενούμενη στο Στουντιο 4 της ΕΡΤ αφού παραδέχτηκε οτι την πλήγωσαν βαθιά τα σχόλια για το περιβοήτο βίντεο με τον πατέρα της, ρωτήθηκε για το χονδροφοβικό σχόλιο του δημοσιογράφου και σχολίασε:

«Σε αυτά απαντάει από μόνη της η ζωή. Είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει, είμαι περήφανη για το ότι αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε στο σήμερα και ως εδώ. Νιώθω ευλογία που έχω το προνόμιο να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρά μου».

«Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά. Εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε πολύ σημαντικές. Να πούμε για τα τραγούδια… Χαίρομαι να μου λέει ένας άνθρωπος ότι ξέρει ποια είμαι και ας διαφωνεί με αυτό που είμαι. Το ότι ξέρει ένας άνθρωπος κοιτώντας τη διαδρομή μας ποιοι είμαστε το θεωρώ μεγάλο κομπλιμέντο, γιατί ήταν στόχος στη ζωή μου να παραμείνω στον πυρήνα μου, στο κέντρο μου».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Κάποιοι προσπαθούν να λειάνουν τις γωνίες τους και είναι απολύτως λογικό. Θέλω να παραμείνω όπως είμαι και να βελτιωθώ, να εξελιχθώ. Έχω κάνει πολλά πράγματα που θα τα έκανα αλλιώς, αλλά έχω κάνει και πράγματα για τα οποία δεν πειράζει που έγιναν έτσι. Έχουμε έρθει για να ζήσουμε. Εγώ θέλω να ζήσω».

Ο Μάνος Βουλαρίνος είχε σχολιάσει μια φωτογραφία με μαγιό από τις διακοπές της τραγουδίστριας, αναφέροντας: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής» προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων…

