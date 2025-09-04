search
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι καλοκαιρινές αποδράσεις του στα ελληνικά νησιά – Οι… βόλτες του σε Αιγαίο και Ιόνιο με τη θαλαμηγό του Main

Photo: X Boat International

Ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα φαίνεται ότι είχε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της μόδας και όχι μόνο.

Με την θαλαμηγό του όργωνε τα ελληνικά νησιά τα καλοκαίρια, ενώ  η τελευταία του καλοκαιρινή απόδραση στα ελληνικά νερά ήταν το 2018 πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με τη θαλαμηγό «Main» σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Με αυτή τη θαλαμηγό συνήθιζε τα καλοκαίρια για κάποιες εβδομάδες να πραγματοποιεί κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα ήταν τα αγαπημένα του στο Ιόνιο, ενώ δεν παρέλειπε να επισκέπτεται τη Μύκονο, Σαντορίνη πριν καταλήξει σε Ρόδο και Κρήτη, απ’οπου έπαιρνε lear jet για την επιστροφή.

Τα τελευταία χρόνια όμως και ειδικά από την εποχή της πανδημίας και μετά η θαλαμηγός Main δεν είχε εντοπιστεί σε κάποιο ελληνικό νησί.

«Το design και η θάλασσα είναι δυο από τα μεγάλα μου πάθη» είχε πει πριν από μερικά χρόνια ο θρύλος της μόδας όταν σχεδίαζε μια θαλαμηγό για Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Ο ίδιος είχε στην ιδιοκτησία του τη θαλαμηγό Main που πήρε το όνομά της από την αγαπημένη μητέρα του Αρμάνι. Το σκάφος έχει μήκος 64 μέτρα και κόστισε στον Ιταλό κάτι περισσότερο από 40 εκατομμύρια ευρώ.

Για την κατασκευή του χρειάστηκαν τρία χρόνια μιας και ο Αρμάνι ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο στο σχεδιασμό του. Το σκάφος διαθέτει έξι καμπίνες για τους καλεσμένους και οκτώ για τα μέλη του πληρώματος.

vretani kavala
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην 59χρονη Βρετανή που πήγε για μπάνιο με τον σύζυγό της και εξαφανίστηκε ανήκει η σορός στο Φιδονήσι

nosokomeio_rethymnou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη – «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως»

kanadas astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε κοινότητα ιθαγενών

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

