Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι καλοκαιρινές αποδράσεις του στα ελληνικά νησιά – Οι… βόλτες του σε Αιγαίο και Ιόνιο με τη θαλαμηγό του Main

Ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα φαίνεται ότι είχε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της μόδας και όχι μόνο.

Με την θαλαμηγό του όργωνε τα ελληνικά νησιά τα καλοκαίρια, ενώ η τελευταία του καλοκαιρινή απόδραση στα ελληνικά νερά ήταν το 2018 πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με τη θαλαμηγό «Main» σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Giorgio Armani has died, leaving behind a legacy that reached far beyond fashion.



A passionate sailor and yacht owner, Armani brought his vision to the sea through the Giorgio Armani Superyacht Regatta, his own yachts Mariù and Main, and most recently, Project Metamorphosis… pic.twitter.com/NqdSgzw00n — BOAT International (@boatint) September 4, 2025

Με αυτή τη θαλαμηγό συνήθιζε τα καλοκαίρια για κάποιες εβδομάδες να πραγματοποιεί κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα ήταν τα αγαπημένα του στο Ιόνιο, ενώ δεν παρέλειπε να επισκέπτεται τη Μύκονο, Σαντορίνη πριν καταλήξει σε Ρόδο και Κρήτη, απ’οπου έπαιρνε lear jet για την επιστροφή.

Τα τελευταία χρόνια όμως και ειδικά από την εποχή της πανδημίας και μετά η θαλαμηγός Main δεν είχε εντοπιστεί σε κάποιο ελληνικό νησί.

«Το design και η θάλασσα είναι δυο από τα μεγάλα μου πάθη» είχε πει πριν από μερικά χρόνια ο θρύλος της μόδας όταν σχεδίαζε μια θαλαμηγό για Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Ο ίδιος είχε στην ιδιοκτησία του τη θαλαμηγό Main που πήρε το όνομά της από την αγαπημένη μητέρα του Αρμάνι. Το σκάφος έχει μήκος 64 μέτρα και κόστισε στον Ιταλό κάτι περισσότερο από 40 εκατομμύρια ευρώ.

Για την κατασκευή του χρειάστηκαν τρία χρόνια μιας και ο Αρμάνι ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο στο σχεδιασμό του. Το σκάφος διαθέτει έξι καμπίνες για τους καλεσμένους και οκτώ για τα μέλη του πληρώματος.

