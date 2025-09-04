search
Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

04.09.2025 14:57
HeathLedger_apfile

Συγκλονιστική ομοιότητα με τον πατέρα της έχει η κόρη του Χιθ Λέτζερ και της Μισέλ Γουίλιαμς, Ματίλντα.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από σχεδόν επτά μήνες, η 19χρονη φωτογραφήθηκε να κάνει ποδήλατο στη Νέα Υόρκη.

Η Ματίλντα θυμίζει έντονα τον ηθοποιό του «Dark Knight», ο οποίος πέθανε ξαφνικά και πρόωρα το 2008 σε ηλικία μόλις 28 ετών λόγω υπερβολικής δόσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η PageSix, η 19χρονη φοράει μία μακριά τζιν φούστα, μαύρη μπλούζα και κόκκινες μπαλαρίνες…

fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

