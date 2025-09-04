Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συγκλονιστική ομοιότητα με τον πατέρα της έχει η κόρη του Χιθ Λέτζερ και της Μισέλ Γουίλιαμς, Ματίλντα.
Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από σχεδόν επτά μήνες, η 19χρονη φωτογραφήθηκε να κάνει ποδήλατο στη Νέα Υόρκη.
Η Ματίλντα θυμίζει έντονα τον ηθοποιό του «Dark Knight», ο οποίος πέθανε ξαφνικά και πρόωρα το 2008 σε ηλικία μόλις 28 ετών λόγω υπερβολικής δόσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η PageSix, η 19χρονη φοράει μία μακριά τζιν φούστα, μαύρη μπλούζα και κόκκινες μπαλαρίνες…
