Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

Συγκλονιστική ομοιότητα με τον πατέρα της έχει η κόρη του Χιθ Λέτζερ και της Μισέλ Γουίλιαμς, Ματίλντα.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από σχεδόν επτά μήνες, η 19χρονη φωτογραφήθηκε να κάνει ποδήλατο στη Νέα Υόρκη.

Η Ματίλντα θυμίζει έντονα τον ηθοποιό του «Dark Knight», ο οποίος πέθανε ξαφνικά και πρόωρα το 2008 σε ηλικία μόλις 28 ετών λόγω υπερβολικής δόσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η PageSix, η 19χρονη φοράει μία μακριά τζιν φούστα, μαύρη μπλούζα και κόκκινες μπαλαρίνες…

