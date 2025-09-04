Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Για την αποχώρηση των παιδιών τους από την οικογενειακή εστία και για το πώς επηρέασε αυτή η αλλαγή την καθημερινότητά της με τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε η Τατιάνα Στεφανίδου, στη συνέντευξή της στο περιοδικό OK!

Η παρουσιάστρια του Power Talk εξομολογήθηκε ότι η απουσία τους δεν είναι κάτι που συνηθίζεται ενώ αποκάλυψε ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια που μένουν τελείως μόνοι τους με τον Νίκο Ευαγγελάτο από τότε που γνωρίστηκαν.

Διαβάστε απόσπάσματα από τη συνέντευξη:

Είσαι σε power διάθεση, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής σου;

Είμαι σε ζεν διάθεση. Αν είσαι ήρεμος, θετικός, αν βρίσκεσαι σε μια φάση ζωής όπου ό,τι κι αν συμβεί το αντιμετωπίζεις με γλυκύτητα και ψυχραιμία, αυτό το «ζεν» είναι και το μεγαλύτερο «power».

Τα δύο σου παιδιά, ο Νικόλας και η Λυδία, μεγάλωσαν, έφυγαν από το σπίτι. Ήταν δύσκολο να το διαχειριστείς στην αρχή;

Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Το πρώτο κόψιμο είναι το πιο επώδυνο, το πιο βαθύ, γιατί είναι ένα σοκ. Μετά αρχίζεις σιγά σιγά να το συνηθίζεις χωρίς ποτέ να το αποδέχεσαι πλήρως. Με την κόρη μου ειδικά, μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο πιο πολύ από όσο μιλούσαμε πριν. Παλιά ήταν δεδομένο ότι θα έρθει η μαμά στο σπίτι, θα φάμε μαζί… Όταν είναι μακριά, το WhatsApp το καίμε, μπορεί να μιλήσουμε μία, μιάμιση ώρα τα βράδια! Ζω με την ελπίδα ότι θα γυρίσουν – αν και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν και τα δύο.

Ένα τέτοιο «restart» έγινε, φαντάζομαι, όταν έφυγαν και τα δύο σας παιδιά από το σπίτι.

Μόνοι μας μείναμε από τα περασμένα Χριστούγεννα, γιατί ζούσε μαζί μας ο μεγάλος γιος του Νίκου, ο Λάμπης, ο οποίος μας είχε ζητήσει να μείνει μαζί μας από τα 13 του και τώρα είναι 29. Σκέψου ότι η Λυδία μπαίνει τώρα στο τέταρτο έτος. Ουσιαστικά, είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάναμε πολύ γρήγορα τον γιο μας τον Νικόλα.

Από τις δεύτερες διακοπές μας, που ήμουν ετοιμόγεννη, είχαμε μαζί μας τον Λάμπη. Λένε ότι όταν μένει μόνο του ένα ζευγάρι είτε χωρίζει είτε έρχεται πιο κοντά. Εμείς αμέσως είχαμε λιγότερες εντάσεις στο σπίτι. Γιατί με τα παιδιά, πέρα από τις όμορφες στιγμές, υπάρχουν εντάσεις.

Όταν είναι μικρά σε έχουν ανάγκη, όταν είναι στην εφηβεία τσακώνονται ή κάνουν την επανάστασή τους. Τώρα είμαστε πιο κοντά με τον Νίκο. Πήγαμε το καλοκαίρι διακοπές ενάμιση μήνα οι δυο μας με το σκαφάκι μας σε έρημες παραλίες του Ιονίου και ήταν υπέροχα. Ήρθε τέσσερις μέρες ο Νικόλας από το Λονδίνο και άλλες πέντε ο Λάμπης.

Μήπως το δικό σας μυστικό επιτυχίας είναι ο θαυμασμός που έχει ο ένας για τον άλλο;

Δεν ξέρω. Παίζει ρόλο ότι είμαστε στην ίδια δουλειά. Ακόμα και στις διακοπές, όλη μέρα ακούγαμε ειδήσεις. Έλεγε ο Νίκος το καλοκαίρι «αν ήμουν με άλλη γυναίκα θα την είχα τρελάνει». (Γελάει.) Επίσης, ως δημόσια πρόσωπα, θέλουμε και οι δύο την απομόνωση για να ξεκουραστούμε, έχουμε πολλά κοινά. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος πολύ συντροφικός. Είναι πιο συντροφικός από μένα. Του αρέσει πολύ να είναι με τον άνθρωπό του.

Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ο Νίκος ήταν από την αρχή υπέρ της επιστροφής στον ΣΚΑΪ – γιατί γνωρίζαμε ότι υπήρχε πρόταση και από τον ΑΝΤ1.

Εγώ δεν θα πω ποτέ αν με ήθελε ή δεν με ήθελε ο ΑΝΤ1. Θα σου πω μόνο ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο ή να μην είμαι Σαββατοκύριακο. Αυτή η πρόταση ήρθε και έδεσε ωραία!

Διαβάστε επίσης:

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

Κανονικά η συνεργασία Πλούταρχου – Γονίδη στο ANODOS, η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου