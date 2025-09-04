Κανονικά η συνεργασία Πλούταρχου – Γονίδη στο ANODOS, η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Σε «παρεξήγηση» που ήταν αποτέλεσμα δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, οφείλεται το θέμα που δημιουργήθηκε με την ανακοίνωση του Σταμάτη Γονίδη ότι αποχωρεί από το σχήμα του φετινού χειμώνα με τον Γιάννη Πλούταρχο στο ANODOS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης η αλήθεια είναι ότι «ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η επιχείρηση δεν είχαν την παραμικρή ευθύνη στο όλο θέμα που προσπάθησαν τεχνηέντως να δημιουργήσουν κάποιοι στο διαδίκτυο, προφανώς για τους δικούς τους λόγους.

Ως εκ τούτου οι σχέσεις του εμβληματικού λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη με τον μεγάλο ερωτικό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες.

Επίσης δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ανάμεσα στο Σταμάτη Γονίδη και την επιχείρηση.

Καταλυτικό ρόλο φυσικά έπαιξε η παρέμβαση του παραγωγού του Σταμάτη Γονίδη, Ανδρέα Γιατράκου, και της επιχείρησης του ANODOS.

Κόντρα σε πείσμα πολλών δημοσιευμάτων η ANODOS και ο Γιάννης Πλούταρχος θα υποδεχτούν το Σταμάτη Γονίδη από τον Νοέμβριο».

