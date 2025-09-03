search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 22:10
03.09.2025 21:42

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

03.09.2025 21:42
Matthew_Perry
AP

Η Τζάσβιν Σάνγκα — η λεγόμενη «Βασίλισσα της Κεταμίνης» — δήλωσε ένοχη την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες για παράνομη πώληση της κεταμίνης που σκότωσε τον ηθοποιό Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023.

Η γυναίκα από το Βόρειο Χόλιγουντ δήλωσε ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες για διακίνηση κεταμίνης και μία κατηγορία για διανομή κεταμίνης με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Η 42χρονη Σάνγκα θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή εάν καταδικαστεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Η Σάνγκα — της οποίας οι πελάτες την αποκαλούσαν «Βασίλισσα της Κεταμίνης», λένε οι εισαγγελείς — είναι η τελευταία από τους πέντε κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών, που δήλωσε ένοχη στην υπόθεση.

Ο Πέρι, ο οποίος αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα εθισμού σε διάφορες ουσίες, προμηθεύτηκε το ισχυρό χειρουργικό αναισθητικό από πολλές πηγές.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Πέρι πλήρωνε 2.000 δολάρια ανά φιαλίδιο κεταμίνης, ενώ οι έμποροί του πλήρωναν 12 δολάρια για κάθε φιαλίδιο.

Ο Πέρι περιέγραψε λεπτομερώς τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα απομνημονεύματα του 2022 με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing». Ο σταρ των «Friends», ο οποίος υποδύθηκε τον χαρακτήρα Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά από το 1994 έως το 2004, λέει ότι έκανε αποτοξίνωση δεκάδες φορές.

Βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ένα τζακούζι πίσω από το σπίτι του στο Pacific Palisades, από θανατηφόρα υπερβολική δόση κεταμίνης. Ήταν 54 ετών. Οι πέντε κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν με 18 κατηγορίες τον Αύγουστο του 2024 σε σχέση με τον θάνατό του.

