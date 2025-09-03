search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

03.09.2025

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

03.09.2025 23:27
Jude Law

Ο Τζουντ Λο παρευρέθηκε στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αλλά η άφιξή του με θαλάσσιο ταξί δεν ήταν τόσο λαμπερή όσο η εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί.

Πλάνα του ηθοποιού να βγαίνει από το σκάφος κοινοποιήθηκαν στο TMZ την 1η Σεπτεμβρίου. Δείχνουν τον Λο να βγαίνει από το σκάφος, αλλά να σκοντάφτει και να πέφτει προς τα εμπρός. Ευτυχώς, δεν έπεσε απότομα ή στο νερό, και σηκώθηκε και να συνέχισε τον δρόμο του.

Ο Λο σταμάτησε μάλιστα για να υπογράψει αυτόγραφα στους θαυμαστές του καθ’ οδόν. Ακούγεται ο φωτογράφος να τον ρωτάει αν είναι καλά, αλλά ο ηθοποιός επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση.

Ο Λο παρευρίσκεται στο φεστιβάλ κινηματογράφου για να προωθήσει τη νέα του ταινία, «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», στην οποία υποδύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ολιβιέ Ασάγιας σκηνοθετεί την ταινία, η οποία αποτελεί διασκευή του μπεστ σέλερ βιβλίου του Τζουλιάνο ντα Έμπολι.

Ο ηθοποιός έδειχνε κομψός με λευκό κοστούμι και μαύρο παπιγιόν για το φεστιβάλ κινηματογράφου. Πόζαρε δίπλα στον Ασάγιας, ο οποίος φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Σε μια άλλη φωτογραφία, πόζαρε επίσης με τους συμπρωταγωνιστές του, Πολ Ντάνο, Αλίσια Βικάντερ και Τζέφρι Ράιτ.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή 31 Αυγούστου, ο Λο μίλησε για τον ρόλο του. «Ένιωθα σίγουρος, στα χέρια του Ολιβιέ [του σκηνοθέτη] και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία θα λεγόταν έξυπνα και με λεπτότητα και προσοχή», είπε, αναφέρει η Guardian. «Δεν ψάχναμε για διαμάχη για χάρη της διαμάχης. Είναι ένας χαρακτήρας μέσα σε μια πολύ ευρύτερη ιστορία. Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε τίποτα για κανέναν».

Συζήτησε επίσης για τη μεταμόρφωσή τους για τον ρόλο και τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν το μακιγιάζ. «Ο Ολιβιέ και εγώ συζητήσαμε ότι δεν επρόκειτο για μίμηση του Πούτιν και ότι δεν ήθελε να κρυφτώ πίσω από μια μάσκα προσθετικής», είπε ο Λο, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter .

«Δουλέψαμε με μια καταπληκτική ομάδα μακιγιάζ και κομμώσεων και είχαμε αναφορές σε εκείνη την περίοδο της ζωής του Πούτιν. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι οικείο πάνω μου. Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει μια υπέροχη περούκα».

Αποκάλυψε επίσης ότι έμαθε τζούντο.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου 2026.

1 / 3