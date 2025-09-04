search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:26
LIFESTYLE

04.09.2025 11:58

Απόστολος Γκλέτσος: Καυτά φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη (photos)

04.09.2025 11:58
gletsos_fili_kentriki

Ο Απόστολος Γκλέτσος είναι και πάλι μαζί με την πρώην αγαπημένη του Ιζαμπέλα Αρβανίτη και η κάμερα τους κατέγραψε να ανταλλάζουν καυτά φιλιά στη Μύκονο.

Το ζευγάρι δεν προσπάθησε να κρυφτεί από τους φωτογράφους και έδειχνε να απολαμβάνει τον ερωτά του, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Όσο για τα επαγγελματικά του, ο Απόστολος Γκλέτσος πρόσφατα αγόρασε ένα παλιό ξενοδοχείο στην Αίγινα, παρέα με έναν φίλο του, το οποίο και ανακαινίζουν για να το λειτουργήσουν ως boutique hotel.

Προ ημερών ο Απόστολος Γκλέτσος είχε δηλώσει πως δεν τον φλερτάρουν και πώς ποτέ δεν είχε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού από γυναίκες. Όσο για την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε πώς όλα κάποτε τελειώνουν.

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

