Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους με έναν γάμο που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους αλλά και των διεθνών ΜΜΕ, με τις πληροφορίες να δείχνουν πως η τελετή θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, «Θα παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκείνη βιάζεται να αποκτήσει παιδιά».

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η Σουίφτ διαθέτει μία πολυτελή έπαυλη στην περιοχή Watch Hill του Westerly, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης ύψους 1,7 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής που εξασφάλισε η Providence Journal.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια νέα πτέρυγα με ένα τεράστιο υπνοδωμάτιο, περισσότερα μπάνια και καινούργια κουζίνα.

Η έπαυλη έχει αποκτήσει φήμη χάρη στα λαμπερά πάρτι της Σουίφτ για την 4η Ιουλίου, ενώ τον περασμένο Αύγουστο ο Κέλσι και ο συμπαίκτης του στους Kansas City Chiefs, Πάτρικ Μαχόμς, είχαν εντοπιστεί να διασκεδάζουν εκεί.

Το σπίτι ενέπνευσε μάλιστα και το τραγούδι της «The Last Great American Dynasty» από το άλμπουμ «Folklore» του 2020, το οποίο αφηγείται την ιστορία της πρώην ιδιοκτήτριας Rebekah Harkness, που το 1947 παντρεύτηκε τον κληρονόμο της Standard Oil, William Hale Harkness, και γέμιζε την πισίνα με σαμπάνια.

Παρά τις φήμες, δεν είναι ακόμη σαφές αν ο γάμος θα γίνει στην κατοικία της ή σε κάποιο άλλο χώρο της περιοχής.

Πάντως, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο αυτό.

Rhode Island has some of the best wedding venues in the world, just saying.👀 https://t.co/j9ppzVjJx7 August 26, 2025

«Το Ρόουντ Άιλαντ έχει μερικούς από τους καλύτερους χώρους γάμου στον κόσμο, απλά το λέω», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media με αφορμή την ανακοίνωση του ζευγαριού.

Το Page Six είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η τελετή θα είναι «ιδιωτική» και θα περιλαμβάνει μόνο στενούς συγγενείς και φίλους, ενώ μια πηγή σημείωσε πως «θα είναι πιο χαλαρή απ’ ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι».

Η Σουίφτ και ο Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τον κήπο του ίδιου του αθλητή με τη λεζάντα: «Η δασκάλα αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται».

Στο επεισόδιο της 3ης Σεπτεμβρίου του podcast του Τράβις Κέλσι, ο αδελφός και συμπαρουσιαστής του, Τζέισον, είπε: «Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα για τον σχεδιασμό και όλα όσα θα ακολουθήσουν».

Ο ίδιος ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί αρχικά να κάνει την πρόταση γάμου πάνω στο νερό, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη για κάτι πιο ταιριαστό με την Τείλορ Σουίφτ.

Όπως ανέφερε: «Θα έλεγα απλά να ξέρεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, να ξέρεις για ποιον το κάνεις και να το κάνεις για τους σωστούς λόγους – και όλα τα υπόλοιπα θα είναι όμορφα».

