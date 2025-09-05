search
Η μεγάλη αλλαγή της Kate Middleton (photos/videos)

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επανήλθαν την Πέμπτη επίσημα στα καθήκοντά τους, μετά από επτά εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του.

Εδειχναν ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και μαυρισμένοι.

Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της τα οποία έφταναν σχεδόν μέχρι τη μέση ενώ το χρώμα τους ήταν σε πιο ανοιχτούς, ξανθούς τόνους.

Το ντύσιμό της ήταν κομψό καθώς επέλεξε ένα καφέ σακάκι φορεμένο πάνω από ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε ένα κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της: του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.

Η παρουσία της Κέιτ και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου, είχε ως στόχο να ενημερωθούν πώς οι κήποι του λειτουργούν ως ένα «ζωντανό εργαστήριο», όπου οι επισκέπτες και οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν την άγρια φύση μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.

Η επίσκεψη τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή των παιδιών τους, στο σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το People.

