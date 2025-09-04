Έφη Θώδη: Ξεσήκωσε τη Μύκονο με το «Eye of the tiger» – Κρατούσε κι ένα… Labubu

Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε προ ημερών σε νυχτερινό κέντρο της Μυκόνου και τραγούδησε ακόμα και το “Eye οf the tiger”.

Η Έφη Θώδη δεν θα μπορούσε βέβαια να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και το αγαπημένο της “I love you baby” που κάνει τον κόσμο να παραληρεί.

Το τραγούδησε κρατώντας στα χέρια της ένα… κουκλάκι “Labubu” που φαίνεται να έχει γίνει το αγαπημένο της αξεσουάρ τον τελευταίο καιρό.

Η Έφη Θώδη τραγούδησε το «Eye οf the tiger» και αναστάτωσε τη Μύκονο… αλλά και τον Λάκη Γαβαλά pic.twitter.com/63kWfDhl05 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 2, 2025

Ανάμεσα στους θεατές ο Λάκης Γαβαλάς με την παρέα του, η Έλενα Γαλύφα, ο Πλάτωνας Παπαδόπουλος και η Υβόννη Ντόστα που διασκέδασαν με την ψυχή τους, χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

