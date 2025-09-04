search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 23:58
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

04.09.2025 23:39

Ο Ίντρις Έλμπα απαντά στις φήμες για είσοδό του στην πολιτική

04.09.2025 23:39
Idris Elba

Ο Ίντρις Έλμπα διέψευσε τις φήμες ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, λέγοντας ότι δεν έχει το «θάρρος» για το επάγγελμα αυτό.

Τον Φεβρουάριο, ο Άγγλος ηθοποιός δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Our Knife Crime Crisis» για το πρόβλημα των εγκλημάτων με μαχαίρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του για τους τρόπους αντιμετώπισης του.

Η δράση του οδήγησε σε δημοσίευμα τον Μάρτιο, σύμφωνα με το οποίο το Εργατικό Κόμμα ενδιαφέρεται να τον προτείνει ως υποψήφιο για το αξίωμα του δημάρχου του Λονδίνου.

Η εφημερίδα «Metro» ανέφερε ότι ο Ίντρις Έλμπα μίλησε για τις φήμες κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας του ταινίας «A House Of Dynamite» στην οποία υποδύεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία στη Βενετία.

«Ο κύκλος ζωής και η εκπαιδευτική πορεία για να γίνεις πολιτικός σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσεις αυτό το θάρρος από πολύ νωρίς, γιατί τότε θα βρεθείς αντιμέτωπος με αυτές τις αδύνατες καταστάσεις».

«Είναι θέμα κρίσης, είναι θέμα γνώσης, εμπειρίας, βιωμάτων και θάρρους. Έτσι, έμαθα ότι δεν έχω το θάρρος να ασχοληθώ με την πολιτική, αυτό είναι σίγουρο!» τόνισε.

Η πορεία του Ίντρις Έλμπα από την υποκριτική στην πολιτική δεν θα ήταν πρωτοφανής, καθώς στο παρελθόν έχουν αναλάβει αξιώματα και άλλοι αστέρες του κινηματογράφου. Στις ΗΠΑ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ διετέλεσε για δύο θητείες ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ενώ ο 40ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν, ήταν ηθοποιός του Χόλιγουντ για 30 χρόνια προτού εισέλθει στον Λευκό Οίκο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Γκλέντα Τζάκσον ήταν βουλευτής από το 1992 έως το 2015.

