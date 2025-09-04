Κατερίνα Καραβάτου: Η αποκάλυψη για τις δύο αποβολές μετά την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Με αφορμή την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για την πρόσφατη αποβολή που είχε, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε ότι είχε δύο φορές στο παρελθόν βίωσει πην ίδια εμπειρία.

«Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για ένα ζευγάρι να περνάει κάτι τέτοιο και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να πρέπει να το πεις και δημόσια. Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχίες. Όταν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μου έχει συμβεί δύο φορές, δεν μου ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω. Μετά όμως σκέφτηκα ότι μέσα από αυτό μπορεί να βοηθάς και άλλους, οι οποίοι μπορεί να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους σε όλο αυτό» ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή στον άνθρωπο που συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για την συνέχεια αυτό και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όσο αυτοί θέλουν», συμπλήρωσε συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου.

