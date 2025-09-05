Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani – «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

Με μια συγκινητική ανάρτηση και μια σειρά κοινών τους φωτογραφιών αποχαιρέτησε η Τζένη Μπαλατσινού τον Giorgio Armani, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο μιλά με θερμά λόγια για τον εμβληματικό σχεδιαστή, όχι μόνο για τα επιτεύγματά του στη μόδα αλλά και για τα στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του.

«Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» καταλήγει η Τζένη Μπαλατσινού.

Όλη η ανάρτηση

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του, τα φυτά του.

Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, Bruni Miki, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

