LIFESTYLE

Giorgio Armani: Το μεγαλύτερο «λάθος» του, η τελευταία πασαρέλα και η γκαρνταρόμπα του Richard Gere που τον έκανε σύμβολο (Videos)

Giorgio – Armani

Ο Giorgio Armani, λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του, παραχώρησε την τελευταία του συνέντευξη στους Financial Times, όπου αποκάλυψε το «μόνο πράγμα για το οποίο μετάνιωνε».

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 29 Αυγούστου 2025, μόλις λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου.

Photo: Instagram

«Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ‘εργασιομανής’, αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία. Η μόνη μου μετάνοια στη ζωή ήταν ότι πέρασα πάρα πολλές ώρες δουλεύοντας και όχι αρκετό χρόνο με φίλους και οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σχέδιά του για τη διαδοχή: «Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή αποτελούνται από μια σταδιακή μεταβίβαση των ευθυνών που πάντα είχα στους πιο κοντινούς μου, όπως στον Leo Dell’Orc, στα μέλη της οικογένειάς μου και σε όλη την ομάδα εργασίας. Θα ήθελα η διαδοχή να είναι οργανική και όχι μια στιγμή ρήξης».

Ήδη από παλαιότερες συνεντεύξεις είχε μιλήσει για τις θυσίες που έκανε προκειμένου να χτίσει το όνομά του.

Το 2015 είχε δηλώσει στο GQ: «Κατάλαβα, επίσης, ότι τέτοια επιτυχία απαιτεί απόλυτη αφοσίωση. Με απογοητεύει το ότι πολλές φορές έπρεπε να θυσιάσω σχέσεις για τη δουλειά».

Ωστοσο, μέχρι την τελευταία του μέρα παρέμεινε αφοσιωμένος στη δουλειά του, αν και αναγκάστηκε, λόγω υγείας, να απουσιάσει από σημαντικά γεγονότα στον χώρο της μόδας.

Τον Ιούνιο του 2025, για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, δεν παραβρέθηκε στην ανδρική επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, παρακολουθώντας όμως το show σε ζωντανή μετάδοση όσο ανάρρωνε.

Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση, ο Giorgio Armani έκλεισε την επίδειξη υψηλής ραπτικής Armani Privé τον Ιανουάριο. Ήταν η τελευταία φορά που ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας πάτησε στην πασαρέλα.

Η διαμόρφωση της κουλτούρας της μόδας

Ο Giorgio Armani γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934 στην Πιατσέντσα της Ιταλίας, από τη Maria Raimondi και τον Ugo Armani. Σπούδασε Ιατρική για τρία χρόνια πριν διακόψει για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Αργότερα εργάστηκε σε πολυκατάστημα του Μιλάνου ως διακοσμητής βιτρινών και στη συνέχεια ως αγοραστής, πριν περάσει στον χώρο του σχεδιασμού στα μέσα της δεκαετίας του ’60, δουλεύοντας για τον οίκο Cerruti.

Το 1975 ίδρυσε τη δική του μάρκα μαζί με τον επιχειρηματικό και ερωτικό του σύντροφο, Sergio Galeotti. Η επιτυχία ήρθε άμεσα, με τον οίκο Armani να ξεχωρίζει για τις πιο χαλαρές και άνετες ανδρικές σιλουέτες.

Τη δεκαετία του 1980, η μάρκα απογειώθηκε με σημαντικές στιγμές ποπ κουλτούρας, όπως η γκαρνταρόμπα του Richard Gere στην ταινία «American Gigolo» (1980).

Η σχετική σκηνή σφράγισε τη δεκαετία:

Από τότε, ο Armani έγινε αγαπημένος πολλών διασήμων: η Julia Roberts φόρεσε ανδρικό κοστούμι του στις Χρυσές Σφαίρες του 1990, ενώ μεγάλοι σταρ όπως η Rihanna, η Cate Blanchett, η Anne Hathaway και η Lady Gaga εμφανίστηκαν με δημιουργίες του σε κόκκινα χαλιά και βραβεύσεις.

Ο Giorgio Armani αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο της μόδας, έχοντας δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που περιλαμβάνει την υψηλή ραπτική Armani Privé, τη prêt-à-porter γραμμή Emporio Armani και τη street γραμμή Armani Exchange.

Όσοι θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής θα μπορούν να το κάνουν σε ειδική αίθουσα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Via Bergognone 59, μέσα στο Armani/Teatro.

Σύμφωνα με τις ρητές επιθυμίες του, η κηδεία θα είναι ιδιωτική.

