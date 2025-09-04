Μετά τον Αρμάνι: Τι θα γίνει η αυτοκρατορία που έχτισε; – Το προσεκτικό σχέδιο για την αποτροπή εξαγοράς του ομίλου του

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ίδρυσε μια από τις πιο γνωστές μάρκες μόδας στον κόσμο τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και ο θάνατός του αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα για το μέλλον μιας ιταλικής εταιρείας της οποίας την ανεξαρτησία αγαπούσε.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών, ήταν ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και την οποία διατήρησε υπό αυστηρό έλεγχο – τόσο της δημιουργικής όσο και της διοικητικής πλευράς – μέχρι το τέλος.

Δεν έχει αφήσει πίσω του παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία απέφερε σχετικά σταθερά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, αλλά τα κέρδη της είχαν συρρικνωθεί εν μέσω μιας ευρείας ύφεσης του κλάδου. Παρά την επιβράδυνση, η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, λένε ειδικοί του κλάδου όπως ο Mario Ortelli, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων πολυτελείας Ortelli&Co.

«Θα μπορούσε η Armani να αποτελέσει έναν ενδιαφέροντα στόχο; Η απάντηση είναι απολύτως ναι — είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες στον κόσμο, με ένα στυλιστικό όραμα που είναι σαφώς και μοναδικά καθορισμένο», δήλωσε ο Ortelli, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία μεσοπρόθεσμα θα ήταν απίθανη.

Με την πάροδο των ετών, ο Αρμάνι είχε αρκετές κρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας το 2021 από τον John Elkann, γόνο της ιταλικής οικογένειας Agnelli, και μιας άλλης από την πολυτελή μάρκα Gucci, όταν ο Maurizio Gucci ήταν ακόμα στο τιμόνι.

Ο Αρμάνι, ο οποίος σύμφωνα με πηγές του κλάδου, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές, απέκλεισε επανειλημμένα οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που θα μείωνε τον έλεγχό του και αρνήθηκε να εισαγάγει τον όμιλό του στο χρηματιστήριο. Έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, την οποία διηύθυνε με έμπιστα μέλη της οικογένειάς του και ένα δίκτυο μακροχρόνιων συναδέλφων.

Είχε μια μικρότερη αδερφή, τη Ροζάνα, δύο ανιψιές, τη Σιλβάνα και τη Ρομπέρτα, και έναν ανιψιό, τον Αντρέα Καμεράνα, με τις ανιψιές και τον ανιψιό να κατέχουν σημαντικούς ρόλους στην ομάδα. Το δεξί του χέρι, Πανταλέο Ντελ Όρκο, θεωρείται επίσης μέλος της οικογένειας και και οι πέντε είναι πιθανοί κληρονόμοι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά του ενδέχεται να προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες, όταν ανοιχτεί η διαθήκη του Αρμάνι.

Ο Αρμάνι άρχισε να σκέφτεται ένα σχέδιο για να εγγυηθεί μια ομαλή διαδοχή και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της εταιρείας πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, γεγονός που τον οδήγησε στη δημιουργία ενός ιδρύματος το 2016.

Ο δηλωμένος στόχος του ήταν να «διασφαλίσει τη διακυβέρνηση» των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Armani και να διασφαλίσει ότι αυτά θα παρέμεναν σύμφωνα με αρχές που ήταν «ιδιαίτερα σημαντικές» για αυτόν. Ο σχεδιαστής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera το 2017 ότι ένας τέτοιος μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να βοηθήσει τους κληρονόμους του να τα βγάλουν πέρα ​​και να αποτρέψει την εξαγορά ή τη διάλυση του ομίλου. Το ίδρυμα κατέχει επί του παρόντος ένα συμβολικό μερίδιο 0,1% στον όμιλο με έδρα το Μιλάνο, αλλά μετά τον θάνατό του αναμενόταν να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, μαζί με τους άλλους κληρονόμους, όπως είπε στην ίδια συνέντευξη.

Είπε επίσης ότι τρεις υποψήφιοι που είχε ορίσει θα διοικούσαν το ίδρυμα. Ο Αρμάνι συνέταξε επίσης νέο καταστατικό της εταιρείας που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μετά τον θάνατό του, το οποίο περιγράφει τις μελλοντικές αρχές διακυβέρνησης για όσους κληρονομήσουν τον όμιλο. Το καταστατικό απαιτεί «προσεκτική προσέγγιση στις εξαγορές» και διαιρεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου και εξουσίες. Δεν είναι σαφές από το έγγραφο πώς θα κατανεμηθούν τα διαφορετικά μπλοκ μετοχών. Αναφέρουν επίσης ότι οποιαδήποτε πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα απαιτούσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των διευθυντών και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο «μετά το πέμπτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Μικρό αλλά όμορφο

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του παρελθόντος, ο Αρμάνι είχε υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να αναπτύσσει μια επιχείρηση σχετικά μικρής κλίμακας σε σύγκριση με τον γαλλικό γίγαντα LVMH και άλλους ανταγωνιστές όπως η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci και τον ιταλικό οίκο πολυτελείας Prada.

«Επέλεξα σε κάθε περίπτωση να επενδύσω σε έργα μεγάλης συμβολικής και πρακτικής σημασίας, τα οποία είναι θεμελιώδη για το μέλλον της εταιρείας», δήλωσε στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων τον Ιούλιο. Αυτές οι επενδύσεις περιελάμβαναν την ανακαίνιση κορυφαίων καταστημάτων όπως το κτίριο στη Λεωφόρο Μάντισον στη Νέα Υόρκη και το Emporio Armani στο Μιλάνο, καθώς και δαπάνες για το νέο Palazzo Armani στο Παρίσι και την ανάληψη της διαχείρισης του ηλεκτρονικού εμπορίου εσωτερικά.

Η Ευρώπη παράγει σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του Ομίλου Armani, ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό από ό,τι για άλλες μάρκες πολυτελείας, με την Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο η καθεμία. Ο όμιλος είχε 570 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά μετρητά στο τέλος του 2024, μετά την αύξηση των επενδύσεων.

Στην τελευταία του συνέντευξη στους Financial Times, ο Αρμάνι δήλωσε ότι επιθυμεί μια σταδιακή παράδοση της εξουσίας στους στενότερους συνεργάτες και την οικογένειά του.

«Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των ευθυνών που πάντα αναλάμβανα σε εκείνους που ήταν πιο κοντά μου… όπως ο Λίο Ντελ’ Όρκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας», δήλωσε στο ένθετο How To Spend It των Financial Times.

Σε διοικητικό επίπεδο, ο όμιλος θα πρέπει να καλύψει τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου που κατείχε ο ίδιος, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν βετεράνους όπως ο Giuseppe Marsocci και ο Daniele Ballestrazzi. Η επιλογή της σωστής δημιουργικής δομής μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Η ανιψιά του Armani, η Silvana, συνεργάστηκε με τον θείο της στο σχεδιασμό των γυναικείων συλλογών, ενώ ο Ντελ’ Όρκο συνεργάστηκε μαζί του στις ανδρικές συλλογές.

«Θα έχει η εταιρεία έναν μόνο δημιουργικό διευθυντή; Ή θα υπάρχουν πολλαπλοί δημιουργικοί διευθυντές ή διευθυντές ανά γραμμή; Αυτό είναι κάτι που ο Αρμάνι πιθανότατα έχει περιγράψει στις οδηγίες που θα εφαρμόσει το ίδρυμα», δήλωσε ο Ortelli.

Διαβάστε επίσης:

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε κοινότητα ιθαγενών

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν