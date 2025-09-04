Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού την Πέμπτη, καθώς ο βομβαρδισμός της ανάγκασε περισσότερους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εκεί, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν, παραμένοντας στα ερείπια της τελευταίας προέλασης του Ισραήλ.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι τα ισραηλινά πυρά σε ολόκληρο τον θύλακα σκότωσαν τουλάχιστον 53 ανθρώπους την Πέμπτη, κυρίως στην πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στα εξωτερικά προάστια και βρίσκονται τώρα λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

«Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τις υποδομές της Χαμάς. Σήμερα κατέχουμε το 40% του εδάφους της Πόλης της Γάζας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, κατονομάζοντας τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σεΐχ Ραντουάν.

«Η επιχείρηση θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να εντείνεται τις επόμενες ημέρες».

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού», είπε, προσθέτοντας ότι η αποστολή θα τελειώσει μόνο όταν επιστραφούν οι εναπομείναντες όμηροι του Ισραήλ και τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς.

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του επιτελείου στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι χωρίς ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, θα έπρεπε να επιβάλουν στρατιωτική διακυβέρνηση στη Γάζα. Ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζουν το Ισραήλ να επιβάλει στρατιωτική διακυβέρνηση στη Γάζα και να εγκαταστήσει οικισμούς εκεί, κάτι που ο Νετανιάχου έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεση στη Γάζα στις 10 Αυγούστου, σε αυτό που ο Νετανιάχου λέει ότι είναι ένα σχέδιο για να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου τα ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν πιο σφοδρά στην αρχική φάση του πολέμου.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει διεθνή κριτική λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή και έχει προκαλέσει ασυνήθιστα επίπεδα ανησυχίας εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για ένταση σχετικά με τη στρατηγική μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών ηγετών.

«Αυτή τη φορά, δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν θα μετακομίσουμε ή αν θα μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ, οπότε γιατί να ασχοληθούμε;» δήλωσε στο Reuters μέσω γραπτού μηνύματος η Ουμ Νάντερ, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ βομβάρδισε τις περιοχές Ζεϊτούν, Σάμπρα, Τούφα και Σετζάια της πόλης της Γάζας από έδαφος και αέρα. Άρματα μάχης προχώρησαν στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Σεΐχ Ραντβάν βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας πυρκαγιές σε καταυλισμούς σκηνών.

Σε έναν σφοδρό βομβαρδισμό στη γειτονιά Τούφα, οι γιατροί δήλωσαν ότι πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές από ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους.

«Ακόμα κι αν η ισραηλινή κατοχή εκδώσει προειδοποιήσεις, δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να φιλοξενήσουν τους αμάχους. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέρη για να πάνε οι άνθρωποι».

Δεν υπήρξε άμεσο ισραηλινό σχόλιο σχετικά με αυτές τις αναφορές. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιχειρεί στα περίχωρα της πόλης για να διαλύσει τις σήραγγες των μαχητών και να εντοπίσει όπλα.

Μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια, ειδικά αφότου το Ισραήλ διέταξε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές και εξαπέλυσε επιθέσεις αλλού.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει πλέον πει στους πολίτες να εγκαταλείψουν ξανά την πόλη της Γάζας για την ασφάλειά τους, λέει ότι 70.000 το έχουν κάνει, κατευθυνόμενοι νότια.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι λιγότεροι από τους μισούς έχουν φύγει και πολλές χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στο δρόμο της προέλασης του Ισραήλ.

«Ο πιο επικίνδυνος εκτοπισμός» του πολέμου

Ο εκτοπισμός θα μπορούσε να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό, δήλωσε ο Αμτζάντ αλ-Σάουα, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, μιας ομάδας παλαιστινιακών ΜΚΟ που συντονίζεται με τον ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

«Αυτή θα είναι η πιο επικίνδυνη εκτόπιση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος», είπε η Σάουα. «Η άρνηση των ανθρώπων να φύγουν παρά τον βομβαρδισμό και τους φόνους είναι ένα σημάδι ότι έχουν χάσει την πίστη τους».

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που το Ισραήλ έχει ορίσει ανθρωπιστικές ζώνες.

Αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα αναφέρουν ότι 370 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 131 παιδιών, έχουν πεθάνει από υποσιτισμό και πείνα που προκαλούνται από οξεία έλλειψη τροφίμων, κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ισραήλ αναφέρει ότι λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της βοήθειας προς τον θύλακα.

Δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές των ΗΠΑ – ο Κρις Βαν Χόλεν και ο Τζεφ Μέρκλεϊ – δήλωσαν στους δημοσιογράφους μετά από ένα εβδομαδιαίο ταξίδι για να αξιολογήσουν την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη: «Με βάση τις συνομιλίες και τις παρατηρήσεις μας, καταλήξαμε στο ανεξήγητο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου εμπλέκεται σε μια εκστρατεία εθνοκάθαρσης στη Γάζα και σε μια αργή εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη».

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε κοινότητα ιθαγενών

Επιστολή Αμερικανών βουλευτών σε Μάρκο Ρούμπιο για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα κατεχόμενα

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν