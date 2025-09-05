Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Νέα αποσπάσματα από τη σύνέντευξη της Τατιάνας Στεφανίδου στο περιοδικό OK!

Η παρουσιάστρια του Power Talk μιλά για το δίλημμα που αντιμετώπισε για το αν έπρεπε να επιστρέψει, για την προσέγγιση του ΣΚΑΪ αλλά και για το πώς πέρασε τη σεζόν που πέρασε εκτός τηλεόρασης.

Πώς ήταν αυτός ο χρόνος που έμεινες εκτός τηλεόρασης – αν και, από ό,τι κατάλαβα, ασχολήθηκες πιο πολύ από ποτέ με τα sites σας.

Ναι και ήταν πολύ ωραίος αυτός ο χρόνος. Μπήκα σε πολύ βαθύ δίλημμα για το αν θα έπρεπε να επιστρέψω.

Η προσέγγιση από τον ΣΚΑΪ πότε έγινε;

Με προσέγγισαν σχετικά νωρίς. Έπαιξε ρόλο ο τρόπος που με προσέγγισαν, η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν –γιατί πρότεινα ένα νέο κόνσεπτ και πώς το οραματίζομαι, πώς θα ήθελα να είναι το σκηνικό–, το γεγονός ότι με εμπιστεύτηκαν ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Ζούλας και βεβαίως η Άλκηστη Μαραγκουδάκη και η Πωλίνα Τόλη, που είχα και τη μεγαλύτερη τριβή – η Πωλίνα ήταν πολλά χρόνια αρχισυντάκτρια της εκπομπής μου, ενώ την Άλκηστη την ξέρω από τον ΑΝΤ1. Μου έδειξαν έναν σεβασμό, πίστεψαν και στήριξαν αυτό που οραματίστηκα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Σπάνια συμβαίνει αυτό νομίζω…

Συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Και ο Χρήστος ο Κάτσικας, που είναι παραγωγός του ΣΚΑΪ, έδωσε τη μάχη του να στηρίξει αυτό που είχα στο μυαλό μου, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Είμαστε μια ομάδα που λειτουργήσαμε καλά.

Όταν ολοκληρώθηκε η προηγούμενη συνεργασία σου με τον ΣΚΑΪ, πίστευες ότι θα επέστρεφες;

Δεν ήθελα τότε να φύγω από τον ΣΚΑΪ. Όταν ήρθα, η ζώνη που μου έδωσαν είχε πάει εξαιρετικά καλά. Όταν πήραν την απόφαση να πάει η εκπομπή το Σαββατοκύριακο, είχα στενοχωρηθεί πολύ, είχα θεωρήσει ότι ήταν μια λάθος απόφαση, γιατί το 11.30 με 14.00 είχε πάει εξαιρετικά και έκτοτε δεν λειτούργησε ξανά έτσι. Έφυγα καλά, όπως φεύγω πάντα, χωρίς να θέλω να φύγω. Από την άλλη, δεν ήθελα να συνεχίσω το Σαββατοκύριακο, δεν ήταν το καλύτερό μου.

Ήταν από τις πιο ζορισμένες επαγγελματικά περιόδους της ζωής σου;

Δεν ήταν επαγγελματικά ζορισμένη, προσωπικά ήταν ζορισμένη, γι’ αυτό δεν θα έκανα ξανά Σαββατοκύριακο. Για κάποιον λόγο, φεύγω τόσο ωραία από τα κανάλια που με ξαναπαίρνουν πίσω! (Ξεκαρδίζεται.) Και από τον ΑΝΤ1 όταν είχα φύγει, μου είχαν κάνει το τραπέζι στο Cash στην Κηφισιά και μου είχαν κάνει δώρο ένα πανάκριβο ρολόι για να με ευχαριστήσουν για τη συνολική μου πορεία. Το ίδιο έγινε και στον ΣΚΑΪ. Βγήκαμε έξω, φάγαμε μαζί, με ευχαρίστησαν, αναγνώρισαν ότι πήγα καλά, αλλά ήθελαν να βάλουν ένα άλλο πρόγραμμα στη θέση μου. Και κάπως έτσι, όταν έχει υπάρξει μια καλή συνεργασία, οι δρόμοι των ανθρώπων ξανασυναντιούνται.

Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ο Νίκος ήταν από την αρχή υπέρ της επιστροφής στον ΣΚΑΪ – γιατί γνωρίζαμε ότι υπήρχε πρόταση και από τον ΑΝΤ1.

Εγώ δεν θα πω ποτέ αν με ήθελε ή δεν με ήθελε ο ΑΝΤ1. Θα σου πω μόνο ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο ή να μην είμαι Σαββατοκύριακο. Αυτή η πρόταση ήρθε και έδεσε ωραία!

Διαβάστε επίσης:

Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

Η μεγάλη αλλαγή της Kate Middleton (photos/videos)