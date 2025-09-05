Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

Για τις διαφωνίες που είχαν με τον Αλέξανδρο Ρήγα στη σειρά «Δυο Ξένοι», τα «όχι» που εισέπραξαν από ηθοποιούς αλλά και για το πώς προέκυψε ο τίτλος της σειράς μίλησε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αποστόλου.

Ερωτηθείς από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλ στην ΕΡΤ, αν υπήρξαν στιγμές που οι δυο τους διαφώνησαν, είπε με χιούμορ «πολλές, δεν φτάνει μία εκπομπή»!

Στη συνέχεια όμως, μοιράστηκε μία από τις κυριότερες διαφωνίες του που αφορούσε στη συμμετοχή στη σειρά της Δέσποινας Βανδή, η οποία τελικά έγραψε ιστορία.

«Ο Αλέξανδρος (Ρήγας) αντέδρασε στη Δέσποινα Βανδή. Όχι ότι δεν την ήθελε, έλεγε “η κοπέλα ωραία είναι, αλλά τραγουδίστρια”. Μου έλεγε πήγαινε να πάρεις την Τάνια Τρύπη. Επέμενα, γιατί μου είχε κολλήσει. Και πάω στην Τάνια, επειδή έχουμε μεγαλώσει στη σχεδόν στην ίδια γειτονιά, επειδή γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε. Της έλεγα ότι είναι ένας ωραίος ρόλος που σου πάει, θα κάνει εντύπωση και μου λέει: ‘αφού δεν το θες, σήκω και φύγε’. Και κάπως έτσι πήγε στη λογική του αδιέξοδου» αποκάλυψε ο Δημήτρης Αποστόλου.

Για τον τίτλο της σειράς ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε ότι το όνομα της βγήκε τυχαία από μια πολύ ιδιαίτερη σύμπτωση.

«Δεν ήταν αυτός ο τίτλος της σειράς. Ούτε που θυμάμαι τι ήταν, μια κουλαμάρα απίστευτη. Έχουμε ανεβεί στο Mega και είναι ο Τζώνη Καλημέρης. Βλέπει τον τίτλο, λέει χαρακτηρισμούς που δεν επιτρέπονται αυτή την ώρα και λέει θα το βρούμε αλλιώς και πατάει το κουμπί εκείνη την ώρα σε ένα ραδιόφωνο και ακούγεται το “Δύο Ξένοι” του Γιάννη Πάριου και λέει έτσι θα το βγάλουμε».

Ο γνωστός σεναριογράφος αφηγήθηκε και περιστατικά με ηθοποιούς που απέρριψαν τους ρόλους στη σειρά. «Υπήρχε άλλο κάστινγκ, το οποίο ήρθε μία εβδομάδα πριν. Για τον ρόλο της Μαρίνας ήταν να το παίξει μία άλλη πάρα πολύ γνωστή κυρία, την οποία δε θα την πούμε, και είχε πει ότι “δεν θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μία αποτυχία”. Παθαίνει εγκεφαλικά ο Αλέξανδρος (Ρήγας). Κι όπως έκανε τραμπολίνο πάτωμα ταβάνι και κάποια φάση είναι ανοιχτή η τηλεόραση και μου λέει είναι αυτή, η Εβελίνα Παπούλια, η κοκκινομάλλα που παίζει τους Συνήθεις Υπόπτους. Της λέμε ότι πρέπει να είναι ξανθό το μαλλί, ταράζεται λέει διάφορούς χαρακτηρισμούς πώς θα είναι ξανθιά και φεύγει. Μετά από 3-4 ώρες έρχεται χωρίς να ξέρει ότι είναι πρωταγωνιστικός ρόλος με βαμμένα μαλλιά», είπε ο Δημήτρης Αποστόλου.

Και πρόσθεσε: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος μπήκε γιατί κάποιος άλλος, όχι σπουδαίος για μένα έλεγε ότι: είναι πολύ λαϊκό για μένα. Έχουμε περάσει πολλά τέτοια. Έχουμε φάει πολλά όχι. Πάρα πολλά».

Για το πώς οδηγήθηκαν στην Ντίνα Κώνστα και τον ρόλο της Ντένης Μαρκορά, ο Δημήτρης Αποστόλου είπε: “Ούτε η θέση της Ντίνας Κώνστα ήταν δεδομένη. Στη θέση της Ντίνας Κώνστα ήταν η Νόνικα Γαληνέα, δεν ένιωθε πολύ καλά κτλ κτλ. Εμείς την είχαμε σκεφτεί την Ντίνα, αλλά λέγαμε ότι πάει λίγο στη λογική του “Δις εξαμαρτείν” . Το πήγαμε από εκεί, το πήρε το κατάλαβε αμέσως. Τσίνισε λίγο στο ποδοσφαιρικό. Τις είπαμε μια μέρα να πάμε στο γήπεδο, καθόμαστε στους επίσημους για να καταλάβει, κατά τον ρόλο της ήταν Παναθηναϊκός. “Καταλαβαίνω τα πιτσιρίκια που τρέχουν, αυτός ο κύριος που είναι σοβαρός με τα μαύρα τι είναι;” μας ρώτησε. Της απαντήσαμε ότι είναι ο διαιτητής. Απόλυτη άγνοια είχε. Στο ημίχρονο την πήρα γιατί ούρλιαζε σαν χούλιγκαν. Είχαν ακούσει για τις μάνες τους και τους πατεράδες τους οι διάφοροι, που δεν έχουν ξανακούσει ποτέ! “Είσαι έτοιμη!” της απάντησα”.

Ο Δημήτρης Αποστόλου παραδέχτηκε ότι το συγγραφικό δίδυμο πάτησε πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τον ρόλο της Μαρίνας Κουντουράτου.

«Ίσχυε ότι πατήσαμε στο πρόσωπο κάποια άλλης για τον ρόλο της Εβελίνας Παπούλια. Το πρόσωπο αυτό μας έπαιρνε πολύ συχνά τηλέφωνα και μας έλεγε έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο. Η Ελένη ναι, φυσικά. Απόλυτα “πατήσαμε” πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τον ρόλο της Μαρίνας. Δεν παρεξηγήθηκε, καταχάρηκε. Έβγαινε στην εκπομπή με μια Αντιγόνη, έκλεινε το μάτι στον κόσμο και μίλαγε. Ακομπλεξάριστη».

Ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε ποιο θα ήταν το τέλος της σειράς εάν είχε προχωρήσει σε τρίτο κύκλο: “Θα κατέληγαν μαζί, θα συγκατοικούσαν στο σπίτι για την ψυχική υγεία των παιδιών και η εμβόλιμη Ντένη θα τους τα έφτιαχνε. Η Μαρίνα θα γινόταν μία πραγματικά κουλτουριάρα και εκείνος θα γινόταν εμπορικός ξεφτίλας!”.

Διαβάστε επίσης:

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

Η μεγάλη αλλαγή της Kate Middleton (photos/videos)

Ο Ίντρις Έλμπα απαντά στις φήμες για είσοδό του στην πολιτική