Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε την Κρήτη με εννέα εικόνες και τέσσερις λέξεις (photos)

Έτοιμη να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό είναι η Ναταλία Γερμανού μετά τις στιγμές χαλάρωσης που πέρασε στην Κρήτη.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το νησί (και το καλοκαίρι) με μια ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Στη λεζάντα έγραψε: «Κρήτη μου καλή αντάμωση», προσθέτοντας και μια ροζ καρδούλα.

