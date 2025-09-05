Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε την Κρήτη με εννέα εικόνες και τέσσερις λέξεις (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έτοιμη να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό είναι η Ναταλία Γερμανού μετά τις στιγμές χαλάρωσης που πέρασε στην Κρήτη.
Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το νησί (και το καλοκαίρι) με μια ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της.
Στη λεζάντα έγραψε: «Κρήτη μου καλή αντάμωση», προσθέτοντας και μια ροζ καρδούλα.
Διαβάστε επίσης:
Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο
Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)
Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.