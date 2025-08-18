Ναταλία Γερμανού: Το story του Παναγιώτη Ραφαηλίδη από τις διακοπές τους στην Κρήτη

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, πριν επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται».

Για ακόμη μια χρονιά, η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιλέξει την Ελούντα της Κρήτης, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα.

Στο πλευρό της ο καλός της φίλος και συνεργάτης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απαθανάτισε τη Ναταλία Γερμανού με ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

Η φωτογραφία ανέβηκε ως story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

