Ναταλία Γερμανού: Το story του Παναγιώτη Ραφαηλίδη από τις διακοπές τους στην Κρήτη

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, πριν επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται».
Για ακόμη μια χρονιά, η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιλέξει την Ελούντα της Κρήτης, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα.
Στο πλευρό της ο καλός της φίλος και συνεργάτης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης.
Το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απαθανάτισε τη Ναταλία Γερμανού με ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.
Η φωτογραφία ανέβηκε ως story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
