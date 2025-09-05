search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

05.09.2025 15:39

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό στoν εμβληματικό μόδιστρο

05.09.2025 15:39
prigkipissa sarlin monako – new

Τον δικό της φόρο τιμής απέτισε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού των Μονεγάσκων στο Instagram, η πριγκίπισσα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του μεγάλου δημιουργού.

«Με μεγάλη λύπη, ο πρίγκιπας κι εγώ πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τάσεις που επηρέασαν γενιές. Ανάμεσα στα έργα του ήταν και το νυφικό μου, τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα τον ξεπεράσουν χρονικά και θα συνεχίσουν να είναι παρόντα στο μέλλον», ανέφερε.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από την ημέρα της θρησκευτικής γαμήλιας τελετής της πριγκίπισσας Σαρλίν και του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Όπως αναφέρει το Μonaco Τribune, το ζευγάρι ποζάρει δίπλα στον σχεδιαστή μέσα στο παλάτι με την Σαρλίν να φορά το εντυπωσιακό νυφικό της, δημιουργία του οίκου Armani Privé.

Το νυφικό θεωρείται ένα από τα πιο κομψά και εντυπωσιακά στην ιστορία των βασιλικών γάμων. Σύμφωνα με τη Vogue, «τρεις μοδίστρες χρειάστηκαν 2.500 ώρες για να δημιουργήσουν το φόρεμα, το οποίο κοσμούσαν 40.000 κρύσταλλα Swarovski και 20.000 δάκρυα από φίλντισι».

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

