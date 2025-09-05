Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι.

Κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, «The Cut», ο ηθοποιός παρέμεινε αισιόδοξος όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Today», Κρεγκ Μέλβιν, τον ρώτησε για τον χωρισμό τους την Παρασκευή.

«Έχουν συμβεί κάποιες προσωπικές αλλαγές στη ζωή σου από την τελευταία φορά που ήσουν εδώ», σημείωσε ο Μέλβιν πριν ρωτήσει: «Πώς είσαι;»

Ο Μπλουμ, 48 ετών, απάντησε: «Είμαι υπέροχα, φίλε. Είμαι τόσο ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη».

Ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» —που μοιράζεται την 5χρονη Ντέιζι με την Πέρι — φρόντισε να τονίσει: «Είμαστε υπέροχοι. Θα γίνουμε υπέροχοι. Τίποτα άλλο παρά αγάπη».

Η πρώην σύζυγος του Μπλουμ, Μιράντα Κερ, μίλησε πρόσφατα για τον χωρισμό του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το μοντέλο, το οποίο ήταν παντρεμένο με τον Μπλουμ από το 2010 έως το 2013, εκείνος και η Πέρι χώρισαν φιλικά.

Η Κερ εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης του «The Kyle and Jackie O Show», κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμπαρουσιαστές Κάιλ Σάντιλαντς και Τζάκι Χέντερσον σημείωσαν ότι ο «ώριμος» Μπλουμ φαίνεται να χωρίζει τις συντρόφους του «με σεβασμό και αξιοπρέπεια», φροντίζοντας να φύγει με «καλούς όρους».

Η 42χρονη Κερ συμφώνησε, απαντώντας: «Ναι, εννοώ, ειλικρινά, ειδικά όταν έχεις παιδιά, δεν θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Δηλαδή, οι ανάγκες του παιδιού πρέπει πάντα να έρχονται πρώτες και πρέπει να είναι αρμονικές».

Πρόσθεσε, «Και ξέρεις κάτι; Θα είναι στη ζωή σου για το υπόλοιπο της ζωής σου επειδή έχετε ένα παιδί μαζί, οπότε απλά [πρέπει] να είσαι ήρεμος».

Ο πρώην άγγελος της Victoria’s Secret έχει μαζί με τον Μπλουμ έναν γιο, τον Φλυν, 14 ετών.

«Αν όντως έχεις αυτή την εχθρότητα, μόνο κακό κάνεις στον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αν έχεις συγχώρεση, τότε μπορείς να νιώσεις καλύτερα δημιουργώντας ειρήνη στη ζωή σου», τόνισε η Κερ.

Είπε επίσης ότι «τους αγαπά και τους δύο» και ήταν μαζί τους το περασμένο Σαββατοκύριακο για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Ντέιζι, τα οποία ήταν στις 26 Αυγούστου.

«Η Κέιτι κι εγώ μιλούσαμε με τον Ορλάντο και εκείνοι ήταν σαν, “Ας βγάλουμε μια φωτογραφία!“», μοιράστηκε η Κερ. «Και ήταν λίγο αστείο. Η Κέιτι μου έστειλε τη φωτογραφία του Ορλάντο και μετά τις δύο πρώην του στο πλάι. Αλλά όλοι είχαμε ένα τόσο μεγάλο χαμόγελο στα πρόσωπά μας, ξέρετε; Είμαστε μια μεγάλη, ευτυχισμένη οικογένεια — πάντα».

Η Κερ περιέγραψε την 40χρονη ποπ σταρ ως «καταπληκτική» και επανέλαβε: «Την αγαπώ. Και αυτόν, προφανώς».

Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε η είδηση ​​ότι ο Μπλουμ και η Πέρι είχαν χωρίσει μετά από σχεδόν μια δεκαετία μαζί.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία προς το παρόν», δήλωσε μια πηγή στο Us Weekly εκείνη την εποχή, ισχυριζόμενη ότι η τραγουδίστρια ήταν «αναστατωμένη» αλλά «ανακουφισμένη».

Σύμφωνα με την πηγή, η σχέση του πρώην ζευγαριού ήταν «τεταμένη εδώ και μήνες», γεγονός που καθιστά τον χωρισμό «αναμενόμενο εδώ και πολύ καιρό».

Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, το ζευγάρι δημοσίευσε μια κοινή δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν πλέον ρομαντική σχέση.

«Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος και των συζητήσεων που έχουν γίνει πρόσφατα γύρω από τη σχέση του Ορλάντο Μπλουμ και της Κέιτι Πέρι, εκπρόσωποι επιβεβαίωσαν ότι ο Ορλάντο και η Κέιτι έχουν αλλάξει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες για να επικεντρωθούν στην κοινή ανατροφή των παιδιών», δήλωσαν εκπρόσωποι του διδύμου στο Page Six εκείνη την εποχή.

«Θα συνεχίσουν να θεωρούνται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι — και πάντα θα είναι — η ανατροφή της κόρης τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».

Ο σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» γνώρισε τη μουσικό τον Ιανουάριο του 2016 σε ένα after party των Χρυσών Σφαιρών. Αρραβωνιάστηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019, αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

