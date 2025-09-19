search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:54
LIFESTYLE

19.09.2025 12:52

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

19.09.2025 12:52
Την ενόχλησή του με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη εξέφρασε στον αέρα του Buongiorno o Δημήτρης Ουγγαρέζος, με αφορμή ένα μήνυμα που έλαβε από τον ηθοποιό έπειτα από την κριτική που του άσκησε ο παρουσιαστής για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Εγώ ούτε τιμωρός είμαι, ούτε συνδικαλιστής είμαι και δεν ξέρω και πώς τα κανόνισαν. Αλλά επειδή εδώ με ακουμπάει προσωπικά το συγκεκριμένο, ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης… Μου έστειλε ένα μήνυμα προχθές ο Γιάννης… Είχα πει ότι ο Γιάννης είναι ταλαντούχος, είναι φίλος μου, πως ότι έχει κάνει, το έχει κάνει καλά, για να μπορέσω και να μου επιτρέψει και ο Γιάννης να πω μια κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε, δεν είναι όλοι για όλα και είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφος. Αυτό είπα και επιμένω» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα… Δεν ξέρω τι φίλος είσαι, που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί οι φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο. Έστειλες ένα μήνυμα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες, σου έστειλα και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ. Δεν ξέρω τι σκ..ά φιλία είναι αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου και δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι. Γιάννη, άκου με πάρα πολύ καλά. Σου έχω γράψει κι άλλα, άκου και τα άλλα που έχεις κάνει όλο τον χρόνο και δεν σου έχω πει τίποτα».

